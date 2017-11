Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Deontay Wilder je očitno pripravljen tudi na Joshuo. Foto: AP Anthony Joshua je pred dnevi prav tako ubranil naslov v verzijah IBF in WBA proti Carlosu Takamu. Kdaj se bo pomeril z Wilderjem? Foto: Reuters Dodaj v

Wilder po novi ubranitvi naslova: Hočem Joshuo

Stiverne ni bil dorasel nasprotnik

5. november 2017 ob 12:51

New York - MMC RTV SLO

Ameriški boksar Deontay Wilder, svetovni prvak v težki kategoriji WBC, je ekspresno ubranil šampionski pas, potem ko je v New Yorku v kraljevski kategoriji z nokavtom v prvi rundi premagal izzivalca, Kanadčana Bermana Stiverna.

Še neporaženi Američan je Stiverna že v uvodni rundi trikrat poslal na tla, tako da je sodnik prekinil borbo sekundo pred koncem. To je bil povratni dvoboj omenjenih boksarjev, potem ko je na prvem Stiverne januarja 2015 proti Wilderju zdržal vseh 12 rund.

"Spet sem dokazal, da sem najboljši na svetu. Kje je ta fant iz Velike Britanije? Čas je, da se pomeriva v ringu," je dejal 32-letni Wilder in s to zmago poslal jasno sporočilo britanskemu zvezdniku Anthonyju Joshui, svetovnemu prvaku po različicah IBF in WBA.

Wilder se želi z Joshuo kmalu pomeriti, tako da je dodal: "Dolgo sem čakal na ta dvoboj. Napovedujem ti vojno. Sprejmeš moj izziv? Vem, da sem prvak, vem, da sem najboljši. Si pripravljen na izziv?"

Za Wilderja je to 39. zmaga v prav toliko dvobojih v karieri, do zdaj je le Stivernu enkrat uspelo z njim zdržati v ringu vseh 12 rund. A tokrat je bil Stiverne le bleda senca samega sebe iz leta 2015, v zadnjih 34 mesecih se je boril le enkrat in bil očitno izven prave forme. Pred dnevi je praznoval 39. rojstni dan. Samozavestni Američan je bil celo tako prepričan o svoji zmagi, da je pred dvobojem izjavil, da bo v primeru poraza končal kariero.

