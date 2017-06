Savšek se je že veselil brona, na koncu ostal praznih rok

Savšek odličen v polfinalu

4. junij 2017 ob 11:31,

zadnji poseg: 4. junij 2017 ob 16:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski kanuist Benjamin Savšek je na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Tacnu medalja ušla za las.

Savšek, evropski prvak iz leta 2015 (istega leta je bil tudi svetovni podprvak) je imel v polfinalu najboljši čas.

Terčeljeva in Kragljeva brez medalj

Prve so se v boj podala kajakašice. Kljub dotiku je zmagala Avstrijka Corinna Kuhnle pred Italijanko Stefanie Horn, ki je imela 1,01 sekunde zaostanka, in Francozinjo Marie-Zelio Lafont, ki je ob dotiku zaostala 1,57 sekunde.

Slovenski kajakašici Urša Kragelj in Eva Terčelj sta v Tacnu ostali brez stopničk v posamični konkurenci. Terčeljeva, zasedla je 7. mesto, je z enim dotikom za zmagovalko zaostala 8,19 sekunde. Branilka lanskega srebra Kragljeva, ki jo je sredi proge enkrat prenizko odneslo, je z zaostnakom 9,18 sekunde pristala na 8. mestu. Ajda Novak je izpadla v polfinalu z 20. časom.

"Vsi so želeli, da bi v finalu več pokazali, a se žal ni izšlo," je povedala Terčeljeva.

KAJAK KANU

EVROPSKO PRVENSTVO

Tacen, nedeljski finale:

K-1 (Ž): 1. C. KUHNLE AVS 95,73 2. S. HORN ITA +1,01 3. M. Z. LAFONT FRA 1,57 .. 7. E. TERČELJ SLO 8,19 8. U. KRAGELJ SLO 9,18

