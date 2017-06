Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nuša Vujinović je v kategoriji do 53 kilogramov v drugem krogu izgubila proti Iranki Akram Kodabandeh. Foto: Drago Soršak Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Za Vujinovićevo Iranka previsoka ovira

Vujinović: Ne vem, kje sem naredila napako.

27. junij 2017 ob 12:39

Seul - MMC RTV SLO

Četrti tekmovalni dan svetovnega prvenstva v olimpijskem tekvondoju v južnokorejskem Muju je nastopila Nuša Vujinović, ki pa je v kategoriji do 53 kilogramov v drugem krogu izgubila proti Iranki Akram Kodabandeh.

To je bil sicer prvi in edini dvoboj Slovenke na svetovnem prvenstvu. Dvoboj drugega kroga sta Vujinovićeva in Iranka previdno začeli. V prvi rundi ni nobeni uspelo priti do točke. V drugi rundi je Iranka povedla z 2:0, Vujinovićeva pa je z udarcem za tri točke prešla v vodstvo.

Ker sta obe tekmovalki v tej rundi prejeli kazensko točko, se je runda končala z rezultatom 4:3 za Vujinovićevo. Kodabandehova je v tretji rundi z udarcem iz neposredne bližine prišla do treh točk. To je pomenilo preobrat dvoboja, nove tri točke pa so določile zmagovalko. Slovenska tekmovalka je skušala ujeti tekmico, vendar je prejela dodatni kazni in na koncu izgubila s 5:11.

Morda se je umaknila preveč nazaj

"Ne vem, kje sem naredila napako. Morda sem se umaknila preveč nazaj. Iranka me je v klinču zadela v glavo. V tem segmentu je bila res močna. Nato sem še padla na tla. Zato sem prejela opomin in zatem še dva. Začela sem noreti, kar je nasprotnica izkoristila in prišla do zmage. Žal sem se od svetovnega prvenstva poslovila po prvem dvoboju. Načrtovala sem drugače. Vedela sem, da je Iranka močna, a sem hotela iti do konca. V tretji rundi sem naredila preveč napak. Tega ne morem popraviti, škoda. Kodabandehova je bila boljša in je zasluženo zmagala," je dejala pri izhodu iz dvorane Vujinovićeva.

V sredo bosta v Muju nastopila Franka Anić in Ivan Trajković, ki ima na SP-ju visoke cilje.

