Žnidarčič v Nemčiji priveslal do nove zmage

Frančeškin in Hočevar tretja

10. junij 2017 ob 19:13

Augsburg - MMC RTV SLO/STA

Brzice reke Lech v Augsburgu Žnidarčiču očitno ustrezajo, saj je leta 2011 na isti progi, ki je danes gostila tekmo svetovnega pokala v sprintu na divjih vodah, priveslal tudi do naslova svetovnega prvaka v tej kajakaški disciplini.

Tudi tokrat je bil ves čas pri vrhu. V finale se je uvrstil že z dobro prvo kvalifikacijsko vožnjo, v kateri je zaostal le za Nemcem Yannickom Lemmenom. V odločilni vožnji dneva je veslal še 20 stotink sekunde hitreje kot v kvalifikacijah in v cilj prišel s časom 50.03. Igra stotink se je poigrala s slovenskim kajakašem, saj je z enakim časom v cilju na prihod Žnidarčiča že čakal Nemec Björn Beerschwenger, tako da sta si delila mesto na najvišji stopnički. Tretje mesto je osvojil Francoz Gaetan Guyonnet.

Le 17 stotink je zaostal Simon Oven, ki je sprintersko preizkušnjo končal na četrtem mestu, več pa pričakuje od nedeljske preizkušnje v klasičnem spustu. Na petem mestu je bil uvrščen Maks Frančeškin, evropski prvak Vid Debeljak pa je bil tokrat 12. Brez finalnega nastopa je bil Tim Novak, ki se mu je odločilna vožnja izmaknila za le 15 stotink sekunde in je bil v drugi kvalifikacijski vožnji enajsti.

Tretji slovenski dvojec

Za nov dober rezultat sta v konkurenci dvojcev poskrbela tudi Maks Frančeškin in Simon Hočevar. Naveza, ki je prejšnji konec tedna v Muoti zasedla tretje mesto, je bila tudi tokrat na tretjem mestu. Hočevar in Frančeškin sta stopnjevala svoje nastope in najhitrejši čas postavila v finalu. V prvi kvalifikacijski vožnji sta bila osma, zato sta morala napredovanje v finale iskati še v drugo. Nato sta veslala štiri sekunde hitreje in postavila najhitrejši čas druge kvalifikacijske vožnje. V finalni sta veslala še sekundo hitreje in prišla do novega brona na tekmah svetovnega pokala. Pred slovensko dvojico sta se zvrstila dva francoska dvojca. Tony Debray in Louis Lapointe sta bila najhitrejša, Stephane Santamaria in Quentin Dazeur pa sta bila druga.

Še pred finalnim nastopom v dvojcu je Hočevar veslal tudi v konkurenci kanuistov, v kateri je priveslal do sedmega mesta. Zmagal je Nemec Normen Weber, večkratni dobitnik kolajn na svetovnih in evropskih prvenstvih, ki po tem koncu tedna končuje športno kariero, drugi je bil Francoz Quentin Dazeur, tretji pa Čeh Ondrej Rolenc.

Premierni nastop 15-letne Hočevarjeve

Zelo dobro je premierni nastop v članski konkurenci na večjih mednarodnih tekmovanjih prestala Eva Alina Hočevar, hči Simona Hočevarja. 15-letnica, ki šele od letos lahko tekmuje v mednarodni konkurenci svetovnih pokalov ter evropskih in svetovnih prvenstev, je prikazala dobro vožnjo, a so bile tekmice za mlado tekmovalko tokrat še premočne. V prvi kvalifikacijski vožnji je s časom 63,71 zasedla 18. mesto in prehitela nekaj izkušenejših tekmovalk, med drugim tudi dobitnico kolajne na letošnjem članskem evropskem prvenstvu v Skopju. V drugo je Hočevarjeva zasedla 17. mesto. Zmagala je Švicarka Melanie Mathys, druga je bila Francozinja Lise Vinet, tretja pa Nemka Alke Overbeck.

V nedeljo se bo letošnja sezona svetovnih pokalov v spustu na divjih vodah končala s klasičnim spustom, ob koncu septembra pa spustaše čaka še svetovno prvenstvo v sprintu na divjih vodah v Pauju.