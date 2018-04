Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Bernarda Jurič je v 28 dneh prekolesarila Avstralijo. Foto: MMC RTV SLO

Bernarda Jurič v 28 dneh prekolesarila Avstralijo

Največja težava so bile muhe

23. april 2018 ob 19:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Bernardi Jurič je kot prvi Slovenki uspelo prekolesariti 5.500 km dolgo pot od Pertha do Sydneyja. Niti padec že drugi dan preizkušnje je ni ustavil.

"Počivala sem le en dan po 14 dneh v Adelajdi, da sem se oprhala, in en dan, ko sem imela nesrečo. Milijon in eno težavo sem imela na tej poti, a dnevno turo sem vedno končala z nasmehom na obrazu," je povedala Juričeva.

Neformalni organizator dirke je sodelujočim naročil, naj sami poskrbijo za varnost. "Gre za celino tisočerih obrazov in nevarnosti. Že drugi dan preizkušnje sem zadela v količek in morala po padcu drobce asfalta pobirati iz kolena in komolca. Naslednji dan sem od opeklin - temperatura je presegla 40 stopinj Celzija - dobila še mehurje."

Poleg vetra, ki kolesarjem že pregovorno vedno piha v prsi, so bile najbolj moteče - muhe.

Več v spodnjem videu.

VIDEO Bernarda Jurič je prekolesarila Avstralijo

T. O.