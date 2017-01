Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Najboljši veteranski plavalci so prejeli priznanja za dosežke v lanskem letu. Foto: Nives Brelih Gregor Kravos je predstavil metode treniranja in prehranjevanja veteranskih športnikov. Foto: Nives Brelih Ana Jakopin je govorila o smernicah pri zdravi prehrani športnikov. Foto: Nives Brelih Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Druženje veteranskih plavalcev ob koncu sezone

16. januar 2017 ob 14:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prva izvedba veteranskega pokalnega tekmovanja v plavanju (pet tekem), se je končala s slovesnostjo na Fakulteti za šport, na kateri so podelili priznanja najboljšim.

V Sloveniji ima kar 28 plavalnih klubov in društev sekcije za veterane. Prvega pokalnega tekmovanja se je udeležilo 122 moških in 57 žensk. Tekmovali so v starostnih kategorijah od 18 let naprej. Najstarejša tekmovalca sta nastopila v kategoriji 80-84 let.

Zmagovalci po kategorijah so postali: Luka Bombek, Domen Terbuc, Matej Škoberne, Robert Povšič, Andrej in Aljoša Pribac, Gregor Kravos, Zvezdan Martič, Marko Clemenz, Martin Mali, Saša Isakovič, Jože Tanko, Henrik Medvešček, Marijan Lapajne, zmagovalke pa Vita Kremser, Petra Bombek, Nika Bajc, Špela Bukovec, Barbara Milinović, Urška Škafar Novak, Katarina Praznik, Ana Čarf in Vera Pandža, Neda Isakovič.

Skupna zmagovalca sta postala Gregor Kravos in Petra Bombek. Največ zmag med klubi je osvojila ŠD Riba (7) pred PK Branik (3 po kategorijah in 2 v skupni razvrstitvi).

Podelitev priznanj najboljšim je vodila športna novinarka Uršula Majcen, pokale pa je izročal nosilec številnih medalj z velikih tekmovanj Peter Mankoč.

Prireditev se je začela s predavanjema o zdravi prehrani športnikov (Ana Jakopin) oziroma o posebnih metodah treniranja in prehranjevanja veteranskih športnikov (Gregor Kravos).

Tekmovanja so bila dobro organizirana in so omogočila tudi druženje in spoznavanje. Nekaj tekem je bilo organiziranih skupaj z invalidi in osebami s posebnimi potrebami, nekaj pa z mlajšimi tekmovalci. Tudi zato so veterani konec leta 2016 dobili svojega predstavnika v Izvršnem odboru Plavalne zveze Slovenije: interese veteranov bo zastopal Zvezdan Martič, ki bo poskušal tudi izboljšati medgeneracijsko sodelovanje.

T. O.