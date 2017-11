Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Trasa Martinovega teka je speljana po trasi nekdanje ozkotirne železniške proge Parencane in tik ob morju, tako da lahko udeleženci večji del proge občudujejo eno najlepših ribiških mestec z več kilometrov dolgo pešpotjo ob morju. Foto: center-izola.si Dodaj v

Martinov tek eden najatraktivnejših tekov v Sloveniji

Pohod je dolg 6 km, tek 11 km

2. november 2017 ob 14:58

Izola - MMC RTV SLO

V Izoli bo v nedeljo, 5. novembra, 37. Martinov tek in pohod. Štart in cilj bosta na plaži Simonovega zaliva.

Martinov tek (11 km) in pohod (6 km) je tradicionalna prireditev v času svetega Martina in, kot se za ta čas spodobi, ponuja tudi pokušino mladega vina enega boljših domačih vinarjev.

Prireditev ima bogato zgodovino spreminjanja tekaške proge, saj so se prvi teki odvijali na podeželju in bili nato umeščeni v center Izole. Z zdaj že uveljavljeno traso, bogato z zanimivimi odseki, kot so vzpon na Belvedere (ena najlepših razglednih točk slovenske obale), tek skozi tunela, večkilometrski tek ob obali, sodi med enega najatraktivnejših tekov v slovenskem prostoru.

Tekači tečejo od Simonovega zaliva ob obali proti plaži pod Belvederjem, sledi vzpon na Belveder, spust skozi podhod proti trasi Parenzane, vključitev na traso Parencane, nato tek skozi predor v Jagodju v smeri proti Izoli, po Industrijski cesti mimo Droge, proti izolski ladjedelnici, po Kopališki ulici, mimo tovarne Delamaris do obale, prek plaže Svetilnik, izolskega Velikega trga (Mandrač), ob obali do Lonke, desno proti izolski marini in skozi marino ob obali nazaj na plažo v Simonovem zalivu.

T. O.