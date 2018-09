Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Štafeta 4 x 50 mešano v postavi Sandi Murovec, Sara Isaković, Tanja Blatnik in Matjaž Markič je osvojila bronasto medaljo. Foto: Facebook Sandi Murovec Sorodne novice Nekoč z avtodomom po Jugoslaviji, danes na prvenstvo veteranov Dodaj v

Slovenija na domačem veteranskem tekmovanju do treh medalj

Najstarejši udeleženec 94-letni Franz Zigon

10. september 2018 ob 19:33

Kranj - MMC RTV SLO

Končalo se je evropsko veteransko prvenstvo v vodnih športih. Slovenija je na prvenstvu s kar 4.700 udeleženci osvojila tri medalje.

Kranj, Bled, Kamnik in Jesenice so v preteklih 14 dneh gostili evropsko veteransko prvenstvo, na katerem so potekala tekmovanja v petih disciplinah: vaterpolu, plavanju, skokih v vodo ter sinhronem in daljinskem plavanju.

Ekipa SD Kranj 75 je v vaterpolu v kategoriji nad 40 let zasedla tretje mesto.

V plavanju (med 2.800 plavalci jih je bilo 63 slovenskih) je bilo doseženih kar 29 evropskih veteranskih rekordov. Slovenska štafeta s srebrno olimpijko iz Pekinga 2008 Saro Isaković, Tanjo Blatnik, Matjažem Markičem in Sandijem Murovcem je osvojila tretje mesto.

Sara Isaković je na takšnem tekmovanju nastopila prvič: "Že dolgo nisem bila tako srečna kot danes. Sama sem v delfinu dosegla izid 28,6, z 28,2 v prsnem slogu pa nas je reševal Markič."

Med plavalci pa je bil tudi najstarejši udeleženec EP-ja, 94-letni Franz Zigon iz Avstrije.

Medaljo, in sicer bronasto, je osvojil še skakalec v vodo Aleš Karničnik.

T. O.