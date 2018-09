Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V Vipavi je vse pripravljeno za 23. kolesarsko dirko Vipava-Nanos. Foto: izvir-klub.si Dodaj v

V soboto 23. kolesarska dirka Vipava-Nanos

Nekoč zmagal tudi Primož Roglič

10. september 2018 ob 19:47

Vipava - MMC RTV SLO

V Vipavi bo v soboto, 15. septembra, 23. kolesarska dirka Vipava-Nanos, ki sodi med najlepše in najtežje dirke v Sloveniji.

Dirka je od prve izvedbe leta 1995 večkrat štela za državno prvenstvo v amaterskem kolesarstvu in tako bo tudi letos. Njeni zmagovalci pa so tudi znana imena profesionalnega kolesarstva (Primož Roglič, Kristijan Koren, Jure Kocjan ...).

Dirke se vsako leto udeleži veliko število kolesarjev iz Slovenije, Italije in Hrvaške.

Prijave bodo na dan tekmovanja začeli zbirati ob 8.00. Na štartu v Vipavi na Glavnem trgu bo zbor ob 9.40, štart pa bo ob 10.00.

Tekmovalce čaka 13,5 km dolga trasa, ki je v celoti asfaltirana. Najprej sledi zaprta vožnja v strnjeni skupini do Vrhpolja, kjer je leteči start. Tam se začne 11,5 km dolga dirka, kjer kolesarji premagajo 775 metrov nadmorske višine. V celoti asfaltirana trasa že takoj v Vrhpolju pokaže svojo pravo plat, saj že v prvem kilometru kolesarji zagrizejo v ponekod tudi desetodstotni klanec. Sledi nekoliko položnejši del mimo plezališča Bela, nato pa manjši spust po vedno zeleni dolini do vasi Sanabor. Iz Sanaborja se začne trasa vzpenjati na Nanos. V naslednjih dveh kilometrih kolesarji premagujejo povprečno 10,5-odsotni klanec. Klanec nato malce popusti in pripelje kolesarje na Nanoško planoto, kjer se kolesarji vozijo približno kilometer po ravnini, nato pa napadejo še zadnji, slab kilometer dolg klanec do cilja.

Podelitev nagrad in žreb praktičnih nagrad (glavna nagrada je gorsko kolo Bianchi) bo v Vipavi.

T. O.