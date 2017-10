Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Veronikin tek, ki bo 7. oktobra v Kamniku, je lahko odlična priprava na Ljubljanski maraton. Foto: www.gorenjska-mojplanet.si Dodaj v

Veronikin tek v Kamniku letos z desetkilometrskim krogom

Štartnina v predprijavi le deset evrov

3. oktober 2017 ob 13:37

Kamnik - MMC RTV SLO

Sreča je v gibanju, pravijo organizatorji Veronikinega teka po ulicah Kamnika, ki letos na željo tekačev prinaša novo, desetkilometrsko progo.

V soboto, 7. oktobra, bo v Kamniku na Glavnem trgu (tam bo štart in cilj vseh tekov) 9. Veronikin tek, ki šteje za odprto prvenstvo občine Kamnik in je tudi del niza tekov (skupaj osem tekov) Gorenjska, moj planet. Štart bo ob 11. uri, že prej bodo večinoma na krajših razdaljah tekli tudi v kategorijah za mlajše udeležence.

Veronikin tek se je že zelo usidral v jesenski koledar tekaških prireditev. Prvič so ga organizirali oktobra leta 2009, ko je Kamnik praznoval 780-letnico prejema mestnih pravic. Dolžina proge je tistega leta simbolično znašala 7.800 metrov, pozneje pa so razdaljo podaljšali za 200 metrov, pri čemer je bilo treba preteči štiri kroge po ulicah srednjeveškega mesta.

Od letos je trasa dolga 10 kilometrov in poteka v enem krogu. Lani so namreč prireditelji med tekači naredili anketo, ki je pokazala, da si večina želi teči v enem krogu. Trasa teka: Glavni trg, Samčev prehod, Šutna, Kolodvorska, Šutna, Kranjska cesta, Podgorje, vas Podgorje, pri gostilni Slavka čez polje po kolovozni poti, Jakopičeva ulica, Ljubljanska cesta, Domžalska cesta mimo Hoferja v podhod, Radomeljska cesta, skozi podhod po pešpoti ob Kamniški Bistrici do Titanove brvi, Pot 27. julija, Kovinarska cesta, Kajuhova pot, mimo šol v podhod, po prečni poti na Šutno, Glavni trg.



Na koncu kamniškega tekaškega praznika se bodo v okviru akcije Ciciban teče pomerili najmlajši tekači. Vse obiskovalce bo pozdravila kamniška legenda Veronika, ki se je rešila dolgoletnega prekletstva in postala prelepa grofična.

Predprijave so možne prek spletne aplikacije Prijavim.se ali na TIC-u Kamnik (vsak dan od 9.00–16.00) do vključno četrtka, 5. 10. 2017.

Predvidena časovnica Veronikinega teka

Prijave in dvig štartnih številk 08.00–10.00

Štart najmlajših učenk 09.30

Štart najmlajših učencev 09.45

Štart mlajših učencev/učenk 10.00

Štart starejših učencev/učenk 10.15

Štart 10.000 m 11.00

Zaključek tekmovanja 12.30

Podelitev priznanj za mlajše kategorije med tekmovanjem, za starejše po zaključku tekmovanja

Ciciban teče (tek vrtcev) 13.00

T. O.