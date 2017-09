Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V Vipavi bo v soboto, 9. septembra, dirka Vipava-Nanos, dolga 13,5 km, a s kar 775 metri višinske razlike. Foto: Organizator Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vipava-Nanos: Dirka, na kateri je zmagal tudi letošnji junak Toura

V soboto že 22. izvedba priljubljene kolesarske dirke

4. september 2017 ob 17:32

V Vipavi bo v soboto, 9. septembra, kolesarska dirka Vipava-Nanos, ki spada med najlepše in najtežje dirke v razvrstitvi "vzponi Pokala Slovenije".

Dirka je od prve izvedbe leta 1995 večkrat štela tudi za državno prvenstvo v amaterskem kolesarstvu, njeni zmagovalci pa so tudi znana imena profesionalnega kolesarstva (letošnji zmagovalec ene izmed etap Dirke po Franciji Primož Roglič, Kristijan Koren, Jure Kocjan ...). Lani se je dirke udeležilo kar 180 kolesarjev iz Slovenije in tujine, kar je za trenutne razmere v amaterskem kolesarstvu v Sloveniji izjemna številka.

Dirka se bo v Vipavi na Glavnem trgu začela ob 10.00. Celotna trasa (13,5 km) je asfaltirana. Kolesarji bodo najprej v zaprti dirki vozili do Vrhpolja, kjer bo leteči start in začetek 11,5 km dolge dirke s 775 metri višinske razlike. Počitka ne bo, kolesarje takoj čaka klanec, na nekaterih odsekih tudi do 10-odstoten. Sledi nekoliko položnejši del mimo plezališča Bela, nato pa manjši spust po vedno zeleni dolini do vasi Sanabor. Tam se začne trasa vzpenjati na Nanos. V naslednjih dveh kilometrih je naklon povprečno kar 10,5-odstoten, nato pa strmina nekoliko popusti in tekmovalce pripelje na Nanoško planoto, kjer po krajšem ravninskem odseku sledi napad na še zadnji, slab kilometer dolg klanec do cilja.

Po spustu v Vipavo, kjer bo potekala prireditev Vipavska trgatev, sledi podelitev pokalov najboljšim po kategorijah.

