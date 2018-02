Bregar pred gostovanjem evropskih prvkinj: To bo najlažja tekma sezone

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Na sobotni tekmi na Kodeljevem pričakujejo veliko gostujočih navijačev, v domačem taboru pa verjamejo, da jih bodo domači ljubitelji rokometa preglasili. Foto: www.alesfevzer.com K nam prihaja najboljša ekipa zadnjih let. Tekmec je kvaliteten v vseh fazah igre. Želimo si prikazati eno najboljših predstav. Želimo si polne dvorane, da nam navijači dajo novega zagona. Miša Marinček, rokometašica Krima Mercatorja Sorodne novice Krimovke praznih rok iz Rusije Zmaga na Kodeljevem - krimovke v končnici ugnale Danke Dodaj v

8. februar 2018 ob 17:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na Kodeljevem se v soboto obeta rokometni spektakel. Čeprav v goste prihajajo rokometašice madžarskega velikana Györja, se rokometašice Krima Mercatorja ne predajajo vnaprej. Pričakujejo tudi bučno podporo s tribun.

Ekipi se bosta pomerili v okviru tretjega kroga glavnega dela Lige prvakinj, evropske prvakinje pa prihajajo brez najboljše igralke Nore Mork, ki se je poškodovala.

Krimovke so v prvih dveh krogih dosegle zmago in poraz – najprej so s 24:23 premagale Midtjylland, nato pa so morale priznati premoč Rostov-Donu, ki je slavil zmago z 29:22.

"Če se ozrem na zadnjo tekmo, me jezi, da napad ni stekel, kot bi moral. V napadu imamo dolžnice iz zunanje linije. Imeli smo samo dve razpoloženi igralki. Imamo veliko srce, dobro jih bomo naštudirali, v obrambi se vedno dobro držimo. V napadu pa nam glede na mladost in neizkušenost malo primanjkuje," je na novinarski konferenci uvodoma povedal trener Krima Uroš Bregar. "S psihološkega vidika nas čaka najlažja tekma sezone. K nam prihaja evropski prvak. So v paniki, ker se jim je poškodovala najbolj konstantna igralka Nora Mork, ki sodi med najboljše na svetu. Zunanja linija (Groot, Oftedal, Tomori, Hansen) tvori najmočnejšo zasedbo. Ne bo nam lahko. Prišlo bo veliko njihovih navijačev. S trenerskega vidika komaj čakam, da se tekma začne, da vidimo, kakšne so naše moči," je nadaljeval Bregar.

Krimovke so v lanski sezoni proti Györu dvakrat visoke izgubile. Tega se v ljubljanskem taboru zavedajo, a se vnaprej ne predajajo. "Težko je napovedati, da bomo šli na zmago, tiha želja pa tli, da ne bomo položili orožja in se bomo maksimalno borili," je dodal Bregar, ki težav s poškodbami ali boleznimi igralk nima.

"K nam prihaja najboljša ekipa zadnjih let. Tekmec je kvaliteten v vseh fazah igre. Želimo si prikazati eno najboljših predstav. Želimo si polne dvorane, da nam navijači dajo novega zagona," so želje kapetanke Miše Marinček.

Na tekmi pričakujejo veliko gostujočih navijačev, v domačem taboru pa verjamejo, da jih bodo domači ljubitelji rokometa preglasili.

LIGA PRVAKINJ

DRUGI DEL, 3. krog

Skupina 1



Sobota ob 19.00:

KRIM MERCATOR - GYÖR



Nedelja:

NYKÖBING FALSTER - MIDTJYLLAND



CSM BUKAREŠTA - ROSTOV DON



Vrstni red: Bukarešta 10, Rostov in Györ po 8, Nyköbing in Krim Mercator po 4, Midtjylland 2.

Skupina 2

Sobota:

VARDAR - BUDUĆNOST



FERENCVAROS - BIETIGHEIM



Nedelja:

THÜRINGER - METZ



Vrstni red: Vardar 12, Metz 8, Ferencvaros in Budućnost po 6, Bietigheim in Thüringer po 2.

D. S.