Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Celjani imajo usodo v svojih rokah. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Celjani na juriš od prve do zadnje sekunde

Zmaga prinaša osmino finala

9. marec 2017 ob 10:07

Zagreb - MMC RTV SLO

Obračun celjskih rokometašev z večnim tekmecem Zagrebom bo odločal o napredovanju v izločilne boje Lige prvakov. Tekma v hrvaški prestolnici se bo začela ob 19. uri.

Celjska zasedba je trenutno na šestem mestu mestu v skupini B in ima točko prednosti pred švedskim Kristianstadom ter dve pred Zagrebom.

Celjanom preboj v osmino finala zanesljivo prinaša zmaga nad Zagrebom. V primeru neodločenega izida bodo morali Celjani počakati na razplet nedeljske tekme med Vardarjem in Kristianstadom v Skopju in se nadejati vsaj neodločenemu izidu. V primeru skandinavske zmage bi zaradi slabšega izkupička na medsebojnih tekmah ostala brez osmine finala.

Brez preboja v izločilne tekme bi Celjani ostali v primeru poraza s tremi goli, pogojno tudi z dvema. V tem primeru morajo varovanci Branka Tamšeta doseči vsaj 29 golov, saj so na prvi medsebojni tekmi v Zlatorogu premagali Zagreb s 30:28.

"Z njimi smo v tej sezoni odigrali tri obračune. Na enem smo slavili, dvakrat pa izgubili. Predvsem na zadnji tekmi v SEHI v Celju smo odigrali tako, kakor si sam ne želim igrati rokometa, in takšne igre ne smemo ponoviti. Zagreb je med sezono zamenjal trenerja in zdaj igra nekoliko drugače, morda je bilo prej celo več neznank, a zadnja dva obračuna pod vodstvom Silvia smo izgubili. A tudi to je še eden dodatnih izzivov, tako zame, kot za celotno ekipo in klub. Več od tega ni. Možnost imamo v svojih rokah, igrali bomo pred polno Areno, imeli bomo veliko podporo naših navijačev, ki so nam vedno v pomoč in nam bodo dali dodatnega elana in odmerek sproščenosti, na kratko to so tekme, za katere delamo in živimo, kot športnik si več ne moreš želeti. Dodatni motivacijski prijemi tako niso potrebni, samo na juriš od prve do zadnje sekunde tekme," je tekmo napovedal Tamše.

14., ZADNJI KROG

Skupina B, četrtek ob 19.00:

ZAGREB - CELJE PL

RHEIN NECKAR - PICK SZEGED 24:30

KIELCE - MEŠKOV BREST sobota

VARDAR - KRISTIANSTAD nedelja

Vrstni red: Vardar 18, Pick Szeged in Rhein Neckar po 17, Kielce 16, Meškov Brest 14, Celje PL 9, Kristianstad 8, Zagreb 7 točk.

Skupina A:

BARCELONA - WISLA PLOCK sobota

VESZPREM - FLENSBURG sobota

BJERRINGBRO - KADETTEN nedelja

PSG - KIEL nedelja

Vrstni red: Barcelona 23, PSG 22, Veszprem 16, Flensburg 15, Kiel 12, Wisla Plock 8,

Bjerringbro 6, Kadetten 2.

Zmagovalca skupin se uvrstita v četrtfinale, ekipe od 2. do 6. mesta pa v osmino finala.

R. K.