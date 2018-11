Celjani na krilih Pajntarja strli Koper

Tilen Kodrin dosegel devet golov

28. november 2018 ob 19:01

Celje - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na uvodni tekmi 12. kroga državnega prvenstva s 33:30 premagali Koper. Blestel je Aljaž Pajntar, ki je zbral 20 obramb.

Celjani so vodili večji del tekme, v deseti minuti že z 9:3. Koprčani so se nato zbrali in do odmora prepolovili zaostanek (18:15). V nadaljevanju so gostje prek Jake Moljka v 41. minuti izenačili na 22:22.

Pivovarji so nato strnili obrambne vrste in se z nekaj uspešnimi akcijami odlepili na varno razliko. Tilen Kodrin je za domače dosegel devet golov, medtem ko jih je na drugi strani Nino Grzentić dal osem.

Celjani bodo v nedeljo v 10. krogu Lige prvakov gostili Nantes.

ROKOMET

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)



1. NLB LIGA, 12. krog



CELJE PIVOVARNA LAŠKO - KOPER 2013

33:30 (18:15)

Kodrin 9, Razgor 6, Horžen 5; Grzentić 8, Matijašević 5, Krečič 4.



Petek ob 19.00:

GORENJE VELENJE - JERUZALEM ORMOŽ



TRIMO TREBNJE - SVIŠ IV. GORICA



Ob 19.30:

URBANSCAPE LOKA - DOL TKI HRASTNIK



Sobota ob 17.30:

MARIBOR BRANIK - DOBOVA



Ob 19.00:

RIKO RIBNICA - KRKA

Lestvica: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 12 11 0 1 22 RIKO RIBNICA 11 8 3 0 19 MARIBOR BRANIK 11 7 1 3 15 GORENJE VELENJE 10 6 2 2 14 KOPER 2013 12 6 1 5 13 URBANSCAPE LOKA 11 6 0 5 12 TRIMO TREBNJE 11 4 2 5 10 KRKA 11 4 1 6 9 JERUZALEM ORMOŽ 11 3 1 7 7 DOBOVA 11 3 0 8 6 DOL TKI HRASTNIK 11 1 1 9 3 SVIŠ IVANČNA GORICA 10 1 0 9 2

A. V.