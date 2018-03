Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Žiga Mlakar je bil najučinkovitejši posameznik Celjanov. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Gladka zmaga celjskih rok... Dodaj v

Celjani po pričakovanjih ugnali srbskega podprvaka

Uvodnih 15 minut malce slabša obramba

28. februar 2018 ob 21:41

Celje - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 15. krogu Lige Seha na domačem terenu premagali Dinamo Pančevo z 39:25.

Srbski podprvak je v Celje prispel precej oslabljen, saj je imel trener Ivan Petković poškodovanih kar osem igralcev.

Do konca rednega dela so še štirje krogi, trenutno pa mesta za zaključni turnir zasedajo Vardar, Zagreb, Brest in Celje. Po dveh zaporednih porazih so Celjani dosegli novo zmago, tokrat deveto v sezoni.

Gostitelji ničesar niso želeli prepustiti naključju. Če so se v uvodnih minutah še nekoliko lovili s slabšo obrambo, pa je nato igra varovancem Branka Tamšeta le stekla in gole so nizali drugega za drugim. V 12. minuti so pobegnili za tri gole (11:8), nato pa z delnim izidom 4:0 že na 16:10. Od tu naprej je sledil zgolj promet proti golu Pančeva, Celjani so na odmor odšli s prednostjo desetih zadetkov.

Razred zase v drugem polčasu

V drugem polčasu je celjska obramba začela delovati, prednost gostiteljev pa se je s tem še višala. Na koncu je znašala kar 14 golov. Pri Celjanih je bil s sedmimi goli najboljši Žiga Mlakar, medtem ko je za Dinamo Stefan Saponjić prispeval šest golov.

Liga Seha, 15. krog:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - DINAMO PANČEVO

39:25 (25:15)

Mlakar 7, Jurečič in Grošelj po 5; Saponjić 6, Dimitrijević 5.



TATRAN PREŠOV - NEXE

26:26 (17:11)



GORENJE VELENJE - METALURG

37:25 (21:13)

Cehte in Kleč po 6, Verdinek 5, Grebenc 4, Toskić in Haseljić po 3 za Gorenje



MEŠKOV BREST - VOJVODINA

32:27 (19:13)

ZAGREB - VARDAR

24:25 (13:11)

Lestvica: VARDAR 15 14 1 0 43 ZAGREB 15 10 1 4 31 MEŠKOV BREST 15 10 1 4 31 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 15 9 2 4 29 ------------------------------------ GORENJE VELENJE 15 7 3 5 24 TATRAN PREŠOV 15 5 3 7 18 METALURG 15 5 1 9 16 NEXE 15 1 6 8 9 DINAMO PANČEVO 15 2 2 11 8 VOJVODINA 15 2 0 13 6

