Celjani v šestem bobnu, Gorenje v tretjem

Žreb na Ljubljanskem gradu

27. junij 2017 ob 17:37

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Evropska rokometna zveza (EHF) je objavila bobne pred žrebom skupin Lige prvakov in prvakinj, ki bo v petek zvečer na Ljubljanskem gradu.

Celje Pivovarna Laško je v šestem bobnu zgornjega dela Lige prvakov (skupini A in B) in tako zagotovo ne bo v skupini s Pickom iz Szegeda, katerega člani so tudi Staš Skube, Mario Šoštarič in Matej Gaber.

V spodnjem delu Lige prvakov, torej v skupini C ali D pa bo igralo velenjsko Gorenje, ki je v istem bobnu kot Montpellier Vida Kavtičnika.

V Ligi prvakinj pa so igralke Krima Mercatorja v tretjem bobnu, kar pomeni, da ne bodo v skupini z Bietigheimom, Ferencvarosem in Midtjyllandom.

BOBNI LIGE PRVAKOV

Zgornji del (skupini A in B):

boben 1: Veszprem, Barcelona

boben 2: Vive Tauron Kielce, Vardar

boben 3: PSG, Rhein-Neckar Löwen

boben 4: Zagreb, Aalborg

boben 5: Meškov Brest, Wisla Plock

boben 6: Celje Pivovarna Laško, Pick Szeged

boben 7: Kristianstad, Flensburg-Handewitt

boben 8: Nantes, Kiel

Spodnji del (skupini C in D):

boben 1: Ademar Leon, Metalurg

boben 2: Skjern, Motor Zaporožje

boben 3: Gorenje Velenje, Montpellier

boben 4: Kadetten Schaffhausen, Besiktas

boben 5: Čehovski medvedi, Dinamo Bukarešta

boben 6: Elveru, kvalifikant

Bobni Lige prvakinj:

boben 1: Györ, Budućnost, Vardar, CSM Bukarešta

boben 2: Larvik, Rostov Don, Nyköbing Falster, Metz

boben 3: Bietigheim, Krim Mercator, Ferencvaros, Midtjylland

boben 4: Vistal Gdinya, Brest, kvalifikant, kvalifikant

A. V.