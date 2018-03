Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 4 glasov Ocenite to novico! David Razgor je Mariborčanom nasul šest zadetkov. Foto: BoBo Dodaj v

Celjani zadnji dvignili vstopnico za polfinale pokala

28. marec 2018 ob 20:55

Celje - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja so v četrtfinalu Pokala Slovenije z 32:26 izločili Branik Maribor in se kot zadnji uvrstili v polfinale tekmovanja.

Delo pivovarjev vsekakor ni bilo lahko. Srečanje so začeli udarno, hitro so povedli za tri zadetke, nato pa so precej popustili in pobudo prepustili gostom iz Maribora, ki so to hitro izkoristili in rezultat preobrnili sebi v korist (9:13).

Vseeno so se Celjani zbrali in do odmora izid izenačili (15:15), v nadaljevanju so nato precej bolje zaigrali v obrambi - Urban Lesjak je zbral 17 obramb -, v napadu pa pridno polnili gol Mariborčanov.

Na uvodu drugega polčasa so povedli, prednosti pa do konca niso izpustili več iz rok, čeprav se je tekmecu nekajkrat uspelo še približati. V zadnji četrtini tekme je bil zmagovalec dvoboja znan, celjska ekipa je prednost povečala in le še čakala na zaključek tekme.

Razgor: Pozna se nam naporen ritem tekem

"Maribor se je pokazal za več kot dostojnega tekmeca. Bili so sproščeni, nam pa se pozna naporen ritem tekem, ko že kar nekaj časa igramo po dve tekmi na teden. Poleg tega nas pestijo nekatere poškodbe in na določenih igralnih mestih nimamo menjav, tako da se to malce pozna na moči," je po tekmi dejal David Razgor, ki je bil z Borutom Mačkovškom najboljši strelec svoje ekipe (oba sta dosegla po šest zadetkov).

Pokal Slovenije, četrtfinale:

CELJE PL - Maribor Branik

32:26 (15:15)

Mačkovšek in Razgor (2) po 6, Malus in Vujović po 5; Jerenec 5, Sok 4 (1).



Dol Tki Hrastnik - KOPER 2013

21:26 (9:14)



Mokrec-Ig - KRKA

24:34 (7:16)



JERUZALEM ORMOŽ - Gorenje

33:29 (17:16)

M. L.