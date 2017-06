Celjski rokometaši z zmago na derbiju zaokrožili popolno sezono

Ekipo Celja Pivovarne Laško zapuščajo številni igralci

2. junij 2017 ob 21:36

Celje - MMC RTV SLO/STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so sezono sklenili z zmago nad Gorenjem v Zlatorogu (29:28). Poslovili so se številni nosilci igre, ki so bili najzaslužnejši za 21. naslov državnih prvakov.

Celjani so naslov prvaka osvojili brez poraza. To je tretji naslov v sezoni za Celjane - osvojili so še pokal in superpokal.

V zadnjem krogu končnice za prvaka sta se srečali prvouvrščena in drugouvrščena ekipa državnega prvenstva in čeprav tekma ni odločala o ničemer, saj je bilo že prej jasno, da so Celjani državni prvak, je bila tekma napeta vse do konca.

Prva polovica prvega polčasa je bila izenačena, druga polovica pa je bila izrazito na strani varovancev domačega trenerja Branka Tamšeta, ki so po izidu 7:7 povsem zagospodarili v Zlatorogu in polčas končali s štirimi goli prednosti (14:10). A tik ob koncu so se Velenjčani približali, v zadnji minuti so imeli Celjani gol prednosti. Nato je celjski kapetan Luka Žvižej zgrešil sedemmetrovko in tako igralcem Gorenja podaril možnost za izenačenje. A Velenjčanom v zadnjem napadu ni uspelo ogroziti celjskih vrat in Celjani so rokometni derbi dobili z minimalno prednostjo (29:28).

V celjski ekipi sta bila najučinkovitejša Miha Zarabec z osmimi in Luka Žvižej s šestimi goli. V velenjski ekipi je Jure Golčar dosegel sedem, Alem Toskić in Luka Mitrović pa po pet zadetkov.

Celjani so šestič zapored postali državni prvaki. To je 21. lovorika za celjski klub.

Slovo Žvižeja in drugih

Še preden so dvignili pokal državnih prvakov, so se domači navijači poslovili od sedmih igralcev: Luke Žvižeja, Blaža Janca, Mihe Zarabca, Vida Poteka, Brazilca Arthura Patrianove, Litovca Povilasa Babarskasa in Srba Ivana Gajića.

V mestu grofov so že začeli sestavljati igralski mozaik za prihodnjo sezono, svoj prihod pa so že potrdili Francoz Ivan Anić, Črnogorec Branko Vujović, Španec Daniel Dušebajev ter Slovenca Urh Kastelic in Jan Jurečič.

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)

1. NLB LEASING LIGA

KONČNICA ZA PRVAKA, 10., zadnji, krog:

CELJE PL - GORENJE VELENJE

29:28 (14:10)

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Gajić, Malus 3, Babarskas, Janc, Razgor 1, Suholežnik, Marguč 1, Grošelj 1, Zarabec 8, Kodrin, Makuc, Mačkovšek 1, Mlakar 5, Žvižej 6, Bečiri 3.

Gorenje Velenje: Baznik, Ferlin, Zaponšek, Cehte, Medved 3, Haseljić, Ovniček 4, Toskić 5, Mitrović 5, Potočnik 1, Golčar 7, Mazej, Kleč 2, Gams, Nosan, Brumen 1.

Sedemmetrovke: 4/3, 5/3.

Izključitve: 6, 10 minut.

1.800 gledalcev.

URBANSCAPE LOKA - KRKA

35:27 (15:12)

Kavčič 7, Pipp 5; Jurečič 6, Matko 4.

Sobota ob 19.00:

KOPER 2013 - RIKO RIBNICA

Lestvica: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 10 9 1 0 57 GORENJE VELENJE 10 6 1 3 51 RIKO RIBNICA 9 5 1 3 47 KOPER 2013 9 2 2 5 44 URBANSCAPE LOKA 10 4 0 6 37 KRKA 10 0 1 9 29

D. S.