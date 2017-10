Celjski rokometaši zapravili zmago, nov remi z Meškovom

Celjani so izjemoma igrali v rožnatih dresih

Rokometaši Celja Pivovarne Laško in Meškova iz Bresta so se tudi v novi sezoni Lige prvakov razšli brez zmagovalca. V Zlatorogu je bilo 33:33.

Celjski rokometaši so bili večino srečanja v prednosti, prvi polčas so zaključili s tremi zadetki naskoka (18:15). V drugem polčasu so vodili že za pet zadetkov, a so to prednost zapravili. Sledila je serija neizkoriščenih napadov, Meškov je bil učinkovitejši v napadu in na koncu so Celjane tudi ujeli. Gostje so imeli celo napad za zmago, a ga na srečo Celjanov niso izkoristili.

Slovenski in beloruski prvak sta se v pretekli sezoni pomerila kar štirikrat, po dvakrat v Ligi prvakov in Ligi Seha, oba dvoboja v Ligi prvakov sta se končala z remijem.

Celjane v prihodnjem krogu čaka gostovanje pri Flensburgu, tekma bo v sredo, 1. novembra.

LIGA PRVAKOV, 5. krog

SKUPINA B

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - MEŠKOV BREST

33:33 (18:15)

Nedelja ob 16.50:

AALBORG - PSG

Ob 18.30:

KIEL - FLENSBURG

Ob 19.00:

KIELCE - VESZPREM

Vrstni red: Veszprem 8, PSG 6, Flensburg in Meškov po 5, Kielce in Celje Piv. Laško po 3, Aalborg in Kiel po 2.

SKUPINA C

KADETTEN - SKJERN

25:24 (9:13)

Nedelja ob 17.00:

ELVERUM - GORENJE VELENJE

DINAMO BUKAREŠTA - ADEMAR LEON

Vrstni red: Skjern, Gorenje, Kadetten po 6, Elverum 4, Ademar, Dinamo 2.

