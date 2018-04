Drugi dan, druga zmaga Vujovićevih varovancev nad Belorusijo

Vujović preizkusil vse rokometaše

8. april 2018 ob 19:36,

zadnji poseg: 8. april 2018 ob 20:51

Laško - MMC RTV SLO, STA

Slovenska rokometna reprezentanca je v pripravah na kvalifikacijski tekmi proti Madžarski še drugič v dveh dneh ugnala Belorusijo. V Laškem so bili boljši s 27:23.

Slovenija tudi tokrat ni imela večjih težav, čeprav v igri ni blestela. Selektor Veselin Vujović je danes preizkusil tudi igralce, ki so v soboto počivali, v prvem polčasu je igrala ena postava, v drugem skoraj popolnoma druga.

Vujović je na začetku tekme v gol poslal Urbana Lesjaka, na krilih sta mesti zasedla Niko Medved in Mario Šoštarič, na zunanjih položajih so bili novinec Aleks Kavčič, Jaka Malus in Jure Dolenec, na položaju krožnega napadalca Blaž Blagotinšek, v obrambi pa je garal Igor Žabič.

Slovenci na začetku niso bili najbolj prepričljivi, saj so prvič povedli po nizu obramb Lesjaka (v polčasu je ubranil sedem strelov) in izidu 8:7, v vodstvo jih je popeljal Kavčič. Po golu Šoštariča je prvič povedla za tri gole, izid prvega dela, v katerem sta priložnost za igro dobila tudi Matic Verdinek in Matic Suholežnik, pa je bil 14:12.

Z izjemo Blagotinška, Malusa in Verdineka je drugi del začela popolnoma drugačna postava, v igro so vstopili Urh Kastelic, Blaž Janc, Žiga Mlakar in Borut Mačkovšek, pozneje pa še Aleks Vlah, Vid Kavtičnik pa je izvedel le tri sedemmetrovke, dve uspešno in ene ne (v prvem delu je sedemmetrovko zgrešil tudi Dolenec). Blagotinšek, na koncu s štirimi goli najučinkovitejši igralec slovenske vrste, je Slovence prvič povedel v vodstvo za štiri gole, prednost od dveh do štirih golov pa Slovenci vzdrževali vse do konca.

S tem se končuje aprilski ciklus priprav, ki služijo kot generalka na kvalifikacijski tekmi za SP, ko bo nasprotnik Slovenije Madžarska. Prva tekma bo 9. junija v Kopru, druga štiri dni pozneje v Veszpremu.