Pivovarji s polnim izkupičkom iz Škofje Loke

28. april 2018 ob 22:14

Škofja Loka - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so še korak bliže naslovu državnega prvaka, potem ko so v 6. krogu končnice z 28:24 ugnali Urbanscape Loko v gosteh.

Celjani so imeli ves čas vajeti igre bolj ali manj v svojih rokah, do 24. minute pa je bila domača ekipa povsem enakovredna (11:11). Do odhoda na odmor so si izbranci Branka Tamšeta priigrali štiri gole prednosti (14:18).

V 35. minuti so gostje povedli s +5, štiri minute pozneje so se še domači približali "le" na -3 (17:20). Igralcem Urbanscape Loke je nekoliko pošla sapa, kar so njihovi tekmeci znali izkoristiti. V 49. minuti so Celjani po golu Domna Makuca povedli s 26:20, s štirimi ali petimi goli pa so vodili vse do konca. Prvi strelec tekme je bil Gal Marguč, ki je dosegel sedem golov.

Prvi zasledovalci Celjanov Ribničani so z 29:28 klonili v Novem mestu pred Krko, tako da imajo Celjani na vrhu ob tekmi manj tri točke naskoka pred Ribnico. Grega Okleščen je za Krko dosegel sedem golov, Nik Henigman pa za Ribnico devet.

V nedeljo bo še tekma med Koprom in Gorenjem.

ROKOMET



DRŽAVNO PRVENSTVO (M)

1. NLB LIGA

Liga za prvaka, 6. krog



KRKA - RIKO RIBNICA 29:28 (15:13)

Okleščen 7, Papež 6; Henigman 9.



URBANSCAPE LOKA - CELJE PL

24:28 (14:18)

Pipp 6; Marguč 7, Mačkovšek 6.



Nedelja ob 20.15:

KOPER 2013 - GORENJE

Lestvica za prvaka: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 5 4 1 0 40 RIKO RIBNICA 6 2 2 2 37 KOPER 2013 5 3 1 1 31 GORENJE VELENJE 4 0 0 4 31 URBANSCAPE LOKA 6 2 0 4 27 KRKA 6 3 0 3 27





Liga za obstanek, 6. krog:

HERZ ŠMARTNO - MARIBOR BRANIK

25:25 (13:17)

JERUZALEM ORMOŽ - GROSIST SLOVAN

25:25 (13:14)

DOBOVA - TRIMO TREBNJE

27:29 (14:14)

Lestvica za obstanek: MARIBOR BRANIK 6 3 1 2 25 JERUZALEM ORMOŽ 6 2 2 2 25 TRIMO TREBNJE 6 2 0 4 22 DOBOVA 6 4 0 2 19 GROSIST SLOVAN 6 3 2 1 16 HERZ ŠMARTNO 6 1 1 4 11

A. V.