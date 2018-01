Brez filozofiranja: "Na glavo" po zmago nad Črnogorci

Kavtičnik: Vpliva na to, kar se dogaja zunaj igrišča, nimamo

16. januar 2018 ob 19:35

Zagreb - MMC RTV SLO

"Ni veliko za filozofirati. Jutri nas čaka dan D. Moramo zmagati na lep ali grd način," pred odločilno tekmo slovenskih rokometašev s Črnogorci za uvrstitev v drugi del evropskega prvenstva na Hrvaškem napoveduje Miha Zarabec.

Čeprav je težko, se igralci želijo čim manj obremenjevati z dogodki okrog sojenja in se želijo čim bolj posvetiti tekmi, ki se bo v Areni začela v sredo ob 20.30. "Kot igralci se s tem nimamo časa ukvarjati. A če se nam to dogaja, moramo vsi stopiti skupaj. Čas leti, nima se smisla ozirati nazaj, v življenju še nisem doživel, da bi kdo spremenil izid za nazaj," je v prihodnost, to je proti obračunu s Črnogorci, usmerjen Zarabec.

Kavtičnik: Dajemo vse od sebe

Podobno razmišlja tudi kapetan Vid Kavtičnik: "Mi vpliva na to, kar se dogaja zunaj igrišča, nimamo. Vseskozi se trudimo in dajemo vse od sebe. To bomo delali tudi v prihodnje. Težko je usmeriti misli proti Črni gori, a moramo zmagati. Verjamem v fante, da smo to sposobni."

Postavi Slovenije in Črne gore



Vujović: Imamo dovolj kakovosti, da prebrodimo ta težek trenutek

Slovenski selektor Veselin Vujović bo po "kaotičnem" dogajanju na tekmah z Makedonijo in Nemčijo skušal kar najbolje umiriti svoje varovance. "Ne glede na vse moramo najti moč, da premagamo Črno goro. Črna gora je proti Makedoniji pokazala popolnoma drug obraz kot proti Nemčiji. Do konca je bila v igri. Pokazali so, da imajo sijajno 'bekovsko' linijo in da bodo težek nasprotnik. Vem, da je Črna gora ekipa, ki ne potrebuje posebne motivacije. Na takšnih tekmah, kakršna bo sledila jutri, gre vedno maksimalno. Vedo, da je v igri napredovanje v drugi krog, kar bi bil za njih velik uspeh, za nas pa neuspeh. Ali nas bo to obremenilo, ne vem. Fantje so proti Nemčiji, ko je bil prav tako pritisk, odreagirali odlično. Od Lesjaka v vratih do Cingesarja, ki je spravil v žep oba njihova desna beka. Od Mihe Zarabca, ki je rolal njihovo obrambo, pa do Vida Kavtičnika. Ponosen sem bil nanje vseh 60 minut. Zagotovo vem, da imamo zadosti kakovosti, da bomo prebrodili ta težek trenutek," napoveduje Vujović.

Črna gora slabo proti Nemčiji, a namučila Makedonijo

Črnogorci v svojem četrtem nastopu na evropskih prvenstvih lovijo prvo zmago. Zasedba Dragana Đukića je na Hrvaško pripotovala brez poškodovanega najboljšega igralca Vuka Borozana, ki je z Vardarjem osvojil Ligo prvakov. Črnogorci so v prvi tekmi turnirja visoko izgubili z Nemčijo (32:19), nato pa proti Makedoniji pokazali, da so kakovostna reprezentanca, saj so izgubili le za zadetek (27:28). "To je zgodovinska tekma za nas. Lovimo prvo zmago na evropskih prvenstvih. Poskušali se bomo pobrati po porazu z Makedonci. Upam, da bomo odigrali eno dobro in korektno tekmo proti Sloveniji. Še vedno je vse odprto," je dejal Žarko Pejović, ki igra za Gorenje.

Selektor Đukić: Slovenija je favorit

Selektor črnogorske reprezentance Dragan Đukić pa je za MMC povedal: "Slovenija je izrazit favorit. Žal mi je, da Slovenci niso dobili tekme proti Nemčiji, saj so igrali izvrstno. A življenje je takšno. Poznamo se dobro. Tudi takšna Slovenija, ki ima veliko težav, je še naprej favorit, saj smo brez Borozana. To bo lepa tekma, dober rokomet in kdor koli bo že zmagal, si bomo čestitali." Po prvih dveh tekmah sta najboljša strelca Črne gore zunanja igralca Miloš Božović in Vladan Lipovina, ki sta dosegla po sedem golov.

Tekma se bo začela ob 20.30, studijski del na TVS 2 in na MMC-ju pa že pol ure prej.

V spodnji galeriji si oglejte še nekaj utrinkov s torkovega treninga slovenske reprezentance.

Iz Zagreba Aleš Vozel, @vozela1