Cilji Slovencev kljub težavam s poškodbami ostajajo visoki

Drevi z Iranom, nato dvakrat s Srbijo

4. januar 2018 ob 15:01

Zreče - MMC RTV SLO, STA

Slovenska rokometna reprezentanca bo čez dober teden dni odpotovala na evropsko prvenstvo na Hrvaško, kjer se bo borila za visoka mesta. Slovenci imajo kar nekaj težav s poškodbami, a to ne zmanjšuje optimizma v ekipi.

Slovenska ekipa novega leta ni dobro začela, saj se je pred dvema dnevoma na treningu poškodoval Matej Gaber, počila mu je kost v stopalu. Steber obrambe bo tako moral na operacijo, zaradi katere bo izpustil prvenstvo. Namesto njega je slovenski selektor Veselin Vujović v ekipo vpoklical Matica Suholežnika, 22-letnega krožnega napadalca Celja Pivovarne Laško.

Kogar ni, brez njega je treba

"Novega leta nismo najbolje začeli, imeli smo veliko smolo, saj je Matej Gaber huje poškodovan in bo izpustil EP. To v veliki meri spreminja moje načrte, ne pa tudi ciljev. Zdaj se ukvarjam predvsem s tem, kako spremeniti obrambo, saj je bil Gaber pomemben člen ekipe, težko ga bo kdo zamenjal. A kogar ni, brez njega je treba, bomo videli," je na srečanju s sedmo silo v Zrečah dejal selektor Vujović.

"Suholežnik je mlad, visok, močan pivot, za katerega upam, da se bo čim prej prilagodil, ker še ni na taki ravni kot Gaber. Kdo bi rekel, da sem smešen, ker sem na eno igralno mesto vpoklical pet igralcev, ampak trenutno ima tudi Jan Grebenc vročino in na treningu zato nimamo postave, ki bi jo lahko rotirali. Vse je na Borutu Mačkovšku, zato smo poklicali še Grego Potočnika, konkurenca na tem položaju je zdaj močnejša," je povedal Vujović.

Vzdušje v ekipi zelo dobro, želimo dati maksimum

"Dva igralca še čakata zeleno luč za nastop na prvenstvu, kršenje dogovorov bi lahko ogrozilo njuni klubski pogodbi, a mislim, da je to samo formalnost in bosta že čez nekaj dni na treningih. Vzdušje v Zrečah je zelo dobro, tudi vzdušje v ekipi, dobro delamo. Razmišljamo, kakšne so možnosti za EP, a se ne obremenjujemo z bronom s SP. Veliko ekip bo želelo osvojiti kolajno, želimo si tudi podpore navijačev, saj je prizorišče blizu. Želimo dati maksimum na vsaki tekmi," je dejal selektor.

Bezjak: S pomočjo navijačev do lepega rezultata

Slovence že v četrtek čaka pripravljalna tekma z Iranom, predvsem obe tekmi s Srbijo pa bosta neposredno pred prvenstvom pokazali pripravljenost in uigranost slovenske ekipe. "Te tekme so pomembne zato, da okusimo tekmovalnost. Treniramo že dobro, na tekmi pa se pokaže, če smo dobro uigrani. Na tekmi z Iranom moramo odigrati dobro obrambo in protinapad čim bolje izpiliti. Tekmi s Srbijo pa bosta že pokazali pravi naboj. Z dvema zmagama proti Srbiji bi šli na evropsko prvenstvo s pozitivno energijo. Prepričani smo, da bomo dostojno zastopali Slovenijo in s pomočjo navijačev naredili lep rezultat," pa je povedal organizator igre Marko Bezjak.

Bobinac: Prvenstvo stopnica pri razvoju reprezentance

"Pričakovanja pred prvenstvom so najvišja. Ta reprezentanca je že pokazala kakovost, da zmore in zna. A rokomet je še vedno šport, sam jemljem to prvenstvo kot zelo pomembno stopnico pri razvoju reprezentance. Glavni cilj ostajajo olimpijske igre v Tokiu, kjer se želimo boriti za medaljo," pa je dejal predsednik Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac, ki ob prvenstvu v Zagrebu načrtuje tudi nekaj srečanj in okroglih miz s sodelovanjem politike in vrhunskega športa. Slovenija namreč skupaj z Makedonijo in Črno goro pripravlja kandidaturo za žensko evropsko prvenstvo 2022.

Četrtek ob 19.00 (Dol pri Hrastniku):

SLOVENIJA - IRAN

Torek, 9. januarja, ob 19.00 (Murska Sobota):

SLOVENIJA - SRBIJA

Sreda, 10. januarja, ob 18.00 (Velenje):

SLOVENIJA - SRBIJA

A. V.