EP v rokometu, drugi del: Nemčija - Češka; Slovenija - Danska ob 20.30

19. januar 2018 ob 17:09,

zadnji poseg: 19. januar 2018 ob 18:45

Varadžin - MMC RTV SLO

Slovenske rokometaše že na začetku drugega dela evropskega prvenstva čaka težek obračun - nasproti jim bodo stali olimpijski prvaki Danci. Tekma se bo začela ob 20.30, spremljali jo boste lahko na TV SLO 2 in MMC-ju.

"Bila bi prava češnja na torti, če bi premagali Dansko. Gre za zelo resno in močno reprezentanco, ki je pred poldrugim letom osvojila naslov olimpijskega prvaka v Rio de Janeiru in nas izločila v četrtfinalu. Danska je naša velika dolžnica, prav tako je bila tudi Nemčija, ki se je proti nam komajda izvlekla. Če bi zmagali na današnji tekmi, potem bi bili zelo blizu uvrstitvi v polfinale, a vse to je veliko lažje povedati kot storiti na igrišču. Danska premore sijajne igralce in velike zvezdnike mednarodnega rokometa, a to je veljajo tudi za Nemčijo, pa smo jo nato skorajda premagali," je pred drevišnjim obračunom dejal slovenski selektor Veselin Vujović.



Slovenija drugi del začenja z zaostankom dveh točk za Makedonijo ter ene točke za Nemčijo, Španijo, Dansko in Češko.

Postavi Slovenije in Danske.



Pred slovensko-danskim dvobojem so na prizorišče stopili še nemški in češki rokometaši, njihov dvoboj se je začel ob 18.15.

EVROPSKO PRVENSTVO 2018

Skupina II, Varaždin

Danes ob 18.15:

NEMČIJA - ČEŠKA

-:- (-:-)

Ob 20.30:

SLOVENIJA - DANSKA

SKUPINA I, Zagreb , odigrano v četrtek:

SRBIJA - NORVEŠKA 27:32 (17:17)

Šešum in Beljanski po 5; Bjoernsen in Sagosen po 8, Jondal 4.

HRVAŠKA - BELORUSIJA 25:23 (15:12)

Mamić in Stepančić po 5, Cindrić 4; Jurnjok 6.

