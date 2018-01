Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Kent Robin Tonnesen, odlični strelec v norveški ekipi, v francoskem primežu. Foto: EPA Švedska je bila v prvem polčasu tekme proti Islandiji nemočna v napadu, dosegla je le osem zadetkov. Foto: EPA VIDEO Zarabec: Prva tekma je kl... Dodaj v

EP v rokometu: Hrvaška - Srbija

Švedom po obupnem prvem polčasu ni uspel preobrat

12. januar 2018 ob 18:23,

zadnji poseg: 12. januar 2018 ob 21:23

Split - MMC RTV SLO

Na Hrvaškem se je začelo 13. evropsko prvenstvo v rokometu, ki bo trajalo do 28. januarja. Prvi dan turnirja je v ospredju dvoboj Hrvaške in Srbije.

Vroč obračun v Splitu se je začel ob 20.30. V prvem polčasu so bili nenehno v prednosti gostitelji. Po 30 minutah je bilo 14.9. Prav ob koncu polčasa je iz težkega položaja zadel Luka Stepančić, s petimi goli najboljši strelec do zdaj.

Prenos je na TV SLO 2.

Predtekmovalna skupina A je sicer najprej ponudila obračun Švedske in Islandije. Že ob polčasu so Islandci vodili s 15:8, na koncu pa zmagali s 26:24.

V skupini B sta se v Poreču najprej pomerili reprezentanci Avstrije in Belorusije (za gol so bili boljši Belorusi), ta hip pa poteka zelo zanimiv dvoboj med svetovnimi prvaki Francozi in svetovnimi podprvaki Norvežani.

Slovenija, ki igra v skupini C (v nadaljnje tekmovanje vodijo prva tri mesta), se bo za uvod v soboto ob 19.30 v Zagrebu pomerila z Makedonijo. Kapetan Vid Kavtičnik je pozdravil poškodbo roke in bo lahko igral.

EP v rokometu, skupina A, Split:

ŠVEDSKA - ISLANDIJA

24:26 (8:15)

Gottfridsson 6, Jeppson 4; Gudmundsson 7, Karason, B. M. Gunnarsson in Sigurdsson po 5.

Danes ob 20.30:

HRVAŠKA - SRBIJA

-:- (14:9)



Skupina B, Poreč:

BELORUSIJA - AVSTRIJA

27:26 (14:12)

Kuleš 7; Bilyk 8.



Danes ob 20.30:

FRANCIJA - NORVEŠKA

-:- (15:17)

T. O.