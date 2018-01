Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Španci lovijo svoj prvi naslov evropskih prvakov. Foto: Reuters Dodaj v

EP v rokometu (M): Francija - Danska

V finalu si nasproti stojita Španija in Švedska

28. januar 2018 ob 17:59,

zadnji poseg: 28. januar 2018 ob 19:28

Zagreb - MMC RTV SLO

13. moško evropsko prvenstvo v rokometu se danes zaključuje. Od 18.00 se v tekmi za tretje mesto merita Francija in Danska, sledi veliki finale med Španijo in Švedsko. Tekmi si lahko ogledate na TV SLO 2 in MMC-ju.

Španci so doslej že štirikrat igrali v velikem finalu in vseskozi ostali praznih rok. Na evropskem prvenstvu 1996 so jih v finalu ugnali Rusi, dve leti kasneje v Italiji Švedi, v Švici 2006 so bili od njih boljši Francozi, pred dvema letoma na Poljskem pa Nemci.

Povsem drugačna zgodba velja za Švede, ki so dobili vse svoje štiri finalne dvoboje. Na premiernem evropskem prvenstvu na Portugalskem 1994 so v velikem finalu premagali Ruse, v Italiji 1998 Špance, na Hrvaškem 2000 ponovno Ruse, dve leti kasneje pa na domačem sklepnem turnirju še Nemce.

Španija, ki je v drugem delu letošnjega evropskega prvenstva na Hrvaškem doživela poraz proti Sloveniji s 26:31, je v polfinalu premagala Francijo s 27:23 (15:9), medtem ko je bila Švedska po podaljšku boljša od Danske in je zmagala s 35:34 (28:28, 16:14).

Gottfridson MVP, Gojun najboljši obrambni igralec

Še pred zaključnima tekmama prvenstva so z EHF sporočili, da je organizator igre švedske rokometne reprezentance Jim Gottfridsson najbolj koristen igralec prvenstva, za najboljšega obrambnega igralca je bil izbran Jakov Gojun (Hrvaška). V idealni postavi ni niti enega od njiju, sestavljena pa je takole: vratar: Vincent Gerard (Francija), levo krilo: Manuel Štrlek (Hrvaška), levi zunanji: Mikkel Hansen (Danska), srednji zunanji: Sander Sagosen (Norveška), desni zunanji: Alex Dušebajev (Španija), desno krilo: Ferran Sole (Španija) in krožni napadalec: Jesper Nielsen (Švedska).

Zaključni boji, Zagreb

Finale, danes ob 20.30:

ŠVEDSKA - ŠPANIJA

Tekma za 3. mesto, danes ob 18.00:

FRANCIJA - DANSKA

-:- (17:13)

Ž. K.