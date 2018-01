Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Francija - Španija - kdo bo prvi finalist? Foto: Reuters Zlatko Horvat je bil z desetimi zadetki prvi strelec obračuna za 5. mesto. Foto: Reuters Dodaj v

EP v rokometu, polfinale: Francija - Španija

Hrvaška v tekmi za 5. mesto premagala Češko

26. januar 2018 ob 17:01,

zadnji poseg: 26. januar 2018 ob 18:57

Zagreb - MMC RTV SLO

Na evropskem prvenstvu v rokometu se začenjajo zaključni boji za medalje. Danes bosta v Zagrebu oba polfinala, najprej med Francijo in Španijo.

Sosedski dvoboj se je začel ob 18. uri, prenos je na TV SLO 2 in na MMC-ju. Favoriti so Francozi, ki na letošnjem prvenstvu še ne poznajo poraza. Toda v prvem polčasu Francozem ni in ni steklo, Španci pa so po 30 minutah vodili z 9:15.

V večernem polfinalu se bodo srečali Danci in Švedi.

Hrvaška zadržala češki nalet

V tekmi za 5. mesto je Hrvaška premagala Češko z 28:27. Gostitelji turnirja so v 10. minuti povedli s 7:3 in polčas dobili s 16:10. Čehi so se uspeli v drugem polčasu približati na gol zaostanka (27:26). V predzadnji minuti je s sedemmetrovke zadel prvi strelec obračuna (10 golov) Zlatko Horvat (28:26), vendar je Hrvaška slabo odigrala končnico in Čehom dopustila, da so imeli napad za izenačenje. Strel Stanislava Kaspareka od daleč je zletel čez gol. Za Lina Červarja je bila to 167. tekma v vlogi selektorja na hrvaški klopi, verjetno pa tudi zadnja.

Evropsko prvenstvo v rokometu, polfinale

Danes ob 18.00:

FRANCIJA - ŠPANIJA

-:- (9:15)

Sorhaindo 4; Sole 5

Ob 20.30:

DANSKA - ŠVEDSKA (TV SLO 2)



Tekma za 5. mesto:

HRVAŠKA - ČEŠKA 28:27 (16:10)

Horvat 10, Karačić 5; Zdrahala 13, Kasparek 6.





Finale bo v nedeljo ob 20.30 (prenos na TV SLO 2), tekma za 3. mesto pa v nedeljo ob 18.00.

T. O.