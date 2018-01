Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 9 glasov Ocenite to novico! Borut Mačkovšek (dva zadetka v prvem polčasu) je z atraktivno izpeljanim cepelinom postavil izid polčasa 13:12. Foto: Reuters VIDEO Kastelic ubranil strel Ri... Dodaj v

EP v rokometu: Slovenija - Španija 13:12 (polčas)

V slovenskih vratih začel Urh Kastelic

23. januar 2018 ob 17:47,

zadnji poseg: 23. januar 2018 ob 18:53

Varaždin - MMC RTV SLO

Slovenijo na evropskem prvenstvu v rokometu danes igra s Španijo. Tekma se je v Varaždinu začela ob 18.15, ob polčasu Slovenija vodi 13:12.

Prenos je na TV SLO 2 in na MMC-ju. V slovenskih vratih je priložnost dobil Urh Kastelic, ki je bil zelo razpoložen (8 obramb do polčasa, eno od njih si lahko ogledate v desnem videoposnetku). Slovenija je povedla s 5:2, vendar so Španci po minuti odmora poskrbeli za preobrat, pri čemer so izkoristili tudi stroge izključitve romunskih sodnikov in bili v 13. minuti v prednosti (6:7), povedli pa so tudi za dva zadetka. Slovenci so ob koncu polčasa spet zaigrali odlično, Borut Mačkovšek je po uspešno izvedenem cepelinu postavil izid polčasa 13:12.

Slovenija ima le majhne teoretične možnosti za polfinale, zmagati mora tako danes kot jutri proti Češki in upati na ugoden razplet drugih dvobojev.

EP v rokometu, skupina II, Varaždin, danes ob 18.15:

SLOVENIJA - ŠPANIJA

-:- (13:12)

Marguč 3, Mačkovšek, Kavtičnik in Mlakar po 2; Sole 4 .



Ob 20.30:

MAKEDONIJA - ČEŠKA

Sreda ob 16.00:

SLOVENIJA - ČEŠKA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.



Ob 18.15:

MAKEDONIJA - DANSKA



Ob 20.30:

NEMČIJA - ŠPANIJA

Lestvica: DANSKA 4 3 0 1 +6 6 ŠPANIJA 3 2 0 1 +25 4 NEMČIJA 4 1 2 1 +2 4 MAKEDONIJA 3 1 1 1 -10 3 ČEŠKA 3 1 0 2 -19 2 SLOVENIJA 3 0 1 2 -4 1

T. O.