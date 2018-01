Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Ognjen Backović je strokovni komentator MMC-ja med EP-jem na Hrvaškem. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

MMCanaliza: Dance moramo prisiliti, da se z nami mučijo

18. januar 2018 ob 07:37,

zadnji poseg: 18. januar 2018 ob 09:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski rokometaši so se uvrstili v drugi del evropskega prvenstva in ohranili vse možnosti za preboj v polfinale. Turnir se za nas nadaljuje v petek, oceno pa je podal MMC-jev strokovni komentator Ognjen Backović.

Za srebrnega reprezentanta iz leta 2004 je bila zmaga proti Črni gori pričakovana, saj ima Slovenija več kakovostnih igralcev, do izraza pa je prišla tudi daljša klop. To se je videlo predvsem v drugem polčasu, ko so Črnogorci dosegli le šest golov, od tega štiri iz igre. "Na začetku je bilo sicer malce napeto, a je bilo to tudi za pričakovati, saj na evropskem prvenstvu ni slabih reprezentanc. Črnogorci so imeli v prvem polčasu še dovolj moči, mi pa smo bili še malce v krču zaradi dogodkov iz preteklih dni. Videlo se je, da gre za tekmo za biti ali ne biti," je uvodma povedal Backović.



"Selektor Vujović je malo spremenil postavo glede na prejšnje tekme. Malo je namensko varčeval tudi z močmi igralcev in veliko rotiral. Pri tem je bil uspešen. V drugem polčasu je do izraza prišla naša kvaliteta. Razbranila sta se tudi vratarja. Skratka, lepa visoka zmaga, v kateri so si igralci razdelili minutažo in noben ni bil preitrano utrujen. Tako, kot smo si želeli," je povedal Backović.

Iz skupine v Varaždinu v polfinale vodita prvi dve mesti, nasprotniki pa so Danska, Španija in Češka, ki vse v drugi del prenašajo po dve točki. "Moramo iz tekme v tekmo. Razplet v drugi skupini nam je šel na roke, tako da je vse odvisno od nas. Gremo samozavestno v drugi krog na krilih zmage proti Črni gori. Danci in Španci so v drugem delu pričakovano, Čehi so presenečenje, saj so proti Španiji izgubili za 17 golov in sem jih že odpisal," je povedal Backović.

"Danska in Španija sta proti nam favorita, vendar z igro, ki smo jo prikazali na zadnjih dveh tekmah se nimamo ničesar bati. Čakajo nas napete in zanimive tekme v drugem delu," je povedal Backović.

"Danci gojijo hiter rokomet z dobrimi golmani in tranzicijo v napadalno igro. Ne smemo jim dovoliti, da se razigrajo. Ključ do zmage bo obramba. Na postavljeno obrambo bomo imeli veliko dela. Hitro se bo potrebno vračati nazaj. Moramo jih prisiliti, da se mučijo z nami," je o petkovem dvoboju z olimpijskimi prvaki povedal Backović. Prav Danci so bili usodni za Slovenijo v polfinalu olimpijskega turnirja v Riu, ko so slavili za sedem golov.

Naslednja tekma s Španci je šele v torek. "Čuden razpored. Kaj takega še nisem doživel, očitno imajo organizatorji neko svojo računico. Imeli bomo precej časa, da se pripravimo za naslednjo tekmo. Morda je to tudi najbolje za nas, da zacelimo poškodbe," meni Backović.

Več o tekmi s Črno goro, drugemu delu in okostenelem EHF-u pa v spodnjem video posnetku.

SKUPINA II, Varaždin



Petek:

NEMČIJA - ČEŠKA ob 18.15

SLOVENIJA - DANSKA 20.30



Nedelja:

NEMČIJA - DANSKA 18.15

MAKEDONIJA - ŠPANIJA 20.30



Torek:

SLOVENIJA - ŠPANIJA 18.15

MAKEDONIJA - ČEŠKA 20.30



Sreda:

SLOVENIJA - ČEŠKA 16.00

MAKEDONIJA - DANSKA 18.15

NEMČIJA - ŠPANIJA 20.30

Lestvica: MAKEDONIJA 2 1 1 0 +1 3 ŠPANIJA 2 1 0 1 +14 2 DANSKA 2 1 0 1 +2 2 NEMČIJA 2 0 2 0 0 2 ČEŠKA 2 1 0 1 -16 2 SLOVENIJA 2 0 1 1 -1 1

