Po porazu z olimpijskimi prvaki skorajda konec sanj o polfinalu

Slovenski rokometaši so drugi del evropskega prvenstva začeli s porazom, v Varaždinu so bili olimpijski prvaki Danci boljši z 28:31. Polfinale je tako praktično izgubljen.

Slovenski rokometaši drugega dela niso začeli po željah. Po drugem porazu na 13. evropskem prvenstvu - v prvem delu so izgubili proti Makedoncem, nato igrali neodločeno z Nemci ter premagali Črnogorce in v drugi del prenesli le točko, kar je najslabši izkupiček med vsemi šestimi izbranimi vrstami v skupini II - so si močno priprli vrata za napredovanje v polfinale. Teoretične možnosti še ostajajajo, vendar so minimalne.



Varovanci Veselina Vujovića, ki so imeli bučno podporo s tribun, v Varaždinu se je zbralo okoli 5.000 slovenskih navijačev, so bili enakovreden nasprotnik v prvem polčasu, ki je ponudil veliko preobratov. V drugem polčasu so dolgo držali korak z olimpijskimi prvaki, še v 51. minuti so zaostajali za gol (25:26), a jim je na koncu zmanjkalo moči.

V slovenski reprezentanci je bil najučinkovitejši Miha Zarabec s šestimi goli, Blaž Janc jih je prispeval pet. Izkazal se je tudi Matevž Skok, zbral je 12 obramb.

Nerešljiva uganka za Slovenijo pa je bil Lasse Svan, ki je kar enajstkrat zatresel mrežo.

Zarabec vodil Slovenijo

Slovenci so začeli tekmo v postavi Urban Lesjak, Borut Mačkovšek, Blaž Blagotinšek, Darko Cingesar, Igor Žabič, Zarabec in Gašper Marguč.

Prve tri gole so Danci dosegli z desne strani igrišča (1:3), prvi gol za Slovenijo je zadel Zarabec, in sicer iz sedemmetrovke. Cingesar je nato znižal zaostanek (2:3). Lesjak je z odlično obrambo preprečil Svanu, da bi povišal vodstvo. Slovenski napad ni bil uspešen, Svan pa v drugo priložnosti ni izpustil, zadel je za 2:4. Pri Slovencih je bil razpoložen Zarabec, s tretjim golom je izenačil na 5:5. Slovenijo je krasila ekipna igra, s katero je na plečih Zarabca znova izenačila (7:7). V 13 minutah je Zarabec dosegel kar pet golov. Po nekaj izgubljenih napadih na obeh straneh so prvi zadeli Danci, znova je zadel Svan (7:8). Za Slovenijo sta nato zadela Blagotinšek in Cingesar, za novo izenačenje (10:10) pa je poskrbel Gregor Potočnik, ki je natančno meril in zadel le nekaj sekund po vstopu v igro. To je bil njegov prvi gol na velikih tekmovanjih.

Verdinek zadel gol za priključek

Matevž Skok je s svojo tretjo obrambo preprečil Dancem, da bi znova povedli. To je nato prvič na tekmi uspelo Slovencem (12:11). Zadel je Suholežnik. Svan je s šestim zadetkom izenačil na 12:12. Prvi zvezdnik danske reprezentance Hansen je z bombo Dance spet povedel v vodstvo (12:13). Na podoben način kot Mikkel Hansen je napad uspešno zaključil kapetan Kavtičnik (13:13). Danci so nato zadeli dvakrat zapored (13:15), imeli so tudi napad za povišanje vodstva, a ga k sreči niso izkoristili. Slovenija je krenila v protinapad, pomemben gol za priključek pa je dosegel Matic Verdinek (14:15). Prvi del se je končal s 14:16.

Vujović je v prvem polčasu opravil veliko menjav, neprestano je dovajal novo moč, v prvi polovici tekme od 16 rokometašev na varaždinsko igrišče nista stopila le Blaž Janc in Jan Grebenc.

Dvojna slovenska izključitev

Drugi polčas so z golom odprli Danci, a hitro je zadel tudi Žiga Mlakar (15:17). Zarabec je tudi v drugem polčasu najprej zadel s sedmih metrov (16:17). Svan je s svojim osmim golom povišal na 16:18, hiter danski protinapad pa je z golom kronal Mortensen (16:19). Mačkovšek je lepo utekal, uspelo mu je prelisičiti dansko obrambo in vratarja (17:19). Janc, ki igra 40. tekmo za slovensko reprezentanco, je s sedemmetrovko znižal zaostanek (18:19). Mačkovšek si je z agresivno obrambo prislužil izključitev, zaradi prigovarjanja pa so mu sodniki kazen podvojili. Sodniki so izključili tudi Cingesarja. Zaradi odrivanja so tudi Danci ostali brez enega igralca, na klop je moral Toft Hansen. Zarabec je sam opravil z dansko obrambo, priigral je sedemmetrovko, ki jo je unovčil Janc (19:20). Blagotinšek, drugi najučinkovitejši krožni napadalec tega EP-ja, je zadel za 20:21. Danci so spet prišli do dveh golov prednosti (21:23), Slovencem pa se, čeprav so imeli igralca več, ni uspelo bolj približati.

Slovenija z dvema goloma Janca ujela Dance

Danci so vodili že za tri gole (22:25), iz težkega položaja je nato svoj tretji gol dosegel Cingesar. Svan je z enajstim zadetkom poskrbel za novih +3 (23:26). Danci so lovili štiri gole prednosti, a se je z odlično obrambo izkazal Skok. Janc je nato ugnal danskega vratarja, žogo mu je poslal med nogama. Prav Janc je nato še z enim golom poskrbel za minimalen zaostanek (25:26). V 51. minuti je tako delovalo, da bo končnica zanimiva. A Slovenija koraka naprej ni zmogla, nasprotno pa je danski napad stekel, zadeli so trikrat zapored, v 55. minuti so prišli do najvišje prednosti na tekmi (25:29). Mačkovšek je znižal na 27:30. Po neuspešnem napadu Dancev so Slovenci imeli napad za znižanje zaostanka, a ga niso izkoristili. Danci so tekmo mirno pripeljali do konca.

Slovenija bo naslednjo tekmo igrala v torek, ko se bo pomerila s Španijo, dan pozneje pa še s Češko.

Nemci v končnici zaklenili vrata in slavili

Pred slovensko-danskim dvobojem so na prizorišče stopili še nemški in češki rokometaši, njihov dvoboj se je začel ob 18.15. Čehi, eno najlepših presenečenj na EP-ju, so se v prvem polčasu odlično kosali z Nemci, ki branijo zlato medaljo. Nemci so imeli dva gola naskoka (7:5), a Čehi so jim dihali za ovratnik, v 26. minuti so prvič na tekmi povedli za dva gola (8:10). Na odmor so Čehi odšli z minimalno prednostjo (9:10).

Nemci so se dolgo borili za izenačenje, to jim je uspelo šele v 41. minuti (14:14), a več kot to jim ni uspelo, saj so Čehi spet povedli za dva gola (16:18). Osem minut pred koncem so Nemci izenačili (18:18), izkoristili pa so tudi napad za vodstvo (19:18). Potem ko so Nemci v končnici zaklenili svoja vrata, odličen je bil vratar Andreas Wolff, so zaigrali bolje tudi v napadu, sledili so štirje zaporedni goli in najvišja prednost na tekmi (22:18).

EVROPSKO PRVENSTVO 2018

Skupina II, Varaždin

SLOVENIJA - DANSKA

28:31 (14:16)

Slovenija: Skok, Lesjak, Blagotinšek 2, Verdinek 1, Marguč 1, Kavtičnik 1, Janc 5 (2), Potočnik 1, Cingesar 3, Zarabec 6 (2), Bezjak, Grebenc 1, Žabič, Mačkovšek 4, Mlakar 2, Suholežnik 1.

Danska: N. Landin, Green, M. Landin, Mortensen 6, Lauge Schmidt 4, Zachariassen 1, Svan 11, Lindberg 1 (1), R. Toft Hansen 1, Mollgaard, Mensah Larsen, H. Toft Hansen 2, Hansen 2, Olsen, Damgaard Nielsen 1, Balling Christiansen 2.

7-metrovke: 4/4; 1/2

Izključitve: 10 min; 6 min

5.000 gledalcev

NEMČIJA - ČEŠKA

22:19 (9:10)

Fäth 8, Gensheimer 3, Drux, Kohlbacher in Weber po 2; Čip 6, Kašparek in Zdrahala po 4, Horak 3.



Lestvica: DANSKA 3 2 0 1 +5 4 NEMČIJA 3 1 2 0 +3 4 MAKEDONIJA 2 1 1 0 +1 3 ŠPANIJA 2 1 0 1 +14 2 ČEŠKA 3 1 0 2 -19 2 SLOVENIJA 3 0 1 2 -4 1

SKUPINA I, Zagreb , odigrano v četrtek:

SRBIJA - NORVEŠKA 27:32 (17:17)

Šešum in Beljanski po 5; Bjoernsen in Sagosen po 8, Jondal 4.

HRVAŠKA - BELORUSIJA 25:23 (15:12)

Mamić in Stepančić po 5, Cindrić 4; Jurnjok 6.

Lestvica: NORVEŠKA 3 2 0 1 +9 4 ŠVEDSKA 2 2 0 0 +9 4 HRVAŠKA 3 2 0 1 +8 4 FRANCIJA 2 2 0 0 +8 4 BELORUSIJA 3 0 0 3 -14 0 SRBIJA 3 0 0 3 -20 0

