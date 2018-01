Pungartnik: Naj gredo fantje v bazen in se sprostijo

Slovenija s Španijo v torek ob 18.15

21. januar 2018 ob 12:38,

zadnji poseg: 21. januar 2018 ob 12:56

Varaždin - MMC RTV SLO

"So blizu toplic, naj gredo fantje v bazen, se sprostijo, naj dajo en dan rokomet na stran," slovenskim rokometašem, ki v Varaždinu "čakajo" torkov obračun s Španci, svetuje Roman Pungartnik.

Strokovni komentator TV Slovenije in MMC-ja je v pogovoru z Gregorjem Peternelom analiziral poraz slovenskih rokometašev z Danci in se ozrl proti prihajajočima tekmama s Španijo in Češko.

"Zagotovo je treba v glavah igralce vrniti nazaj. Ta poraz je boleč. Veš, da nisi več v igri za medalje. A navsezadnje je zelo pomembno, kakšno uvrstitev imaš na evropskem prvenstvu. Dve tekmi, ki sledita, bosta zato zelo pomembni," pravi Pungartnik.

Ko so Danci ušli za tri zadetke, se Slovencem ni več uspelo priključiti ...

Danska je imela tako rekoč odgovor na vsako potezo slovenske reprezentance. Videlo se je, da so se maksimalno pripravili, na drugi strani pa govorimo o vrhunskih ekipah, ki imajo vrhunsko izpolnjene vse položaje. Selektorji imajo na neki način 'luksuzproblem'. Na drugi strani pa Slovenija ni našla pravega odgovora. Selektor je poskušal z rotacijami igralcev, a na neki način ni bilo dovolj razpoloženih igralcev. Miha Zarabec je zelo dobro vodil igro, a ni imel ob sebi dovolj razpoloženih igralcev in Danska je to izkoriščala. Mislim, da je to eden glavnih razlogov, da si razbijamo glavo s tem, zakaj smo izgubili tako pomembno tekmo.

V drugem delu ostanejo le še najboljše ekipe. Kakšne razlike vi opazite?

Tu pridejo do izraza predvsem nova pravila, predvsem kolektivna igra. Videli smo, kaj pomeni igra s sedmimi igralci. Res mora biti disciplina, vsak mora točno poznati svojo nalogo in to je Danska do potankosti izpolnjevala. Nekako ves čas pogrešamo igro na krilne položaje. Danci so pokazali, kako se to dela, da je vsak igralec nevaren. Kako se tik pred prekinitvijo poda naprej, s čimer se ustvari velik višek. Danci so imeli tako rekoč avtocesto s krilnih položajev in to je tisto, kar loči vrhunsko ekipo od neke povprečne ali dobre ekipe.

Kako naj reprezentanca izkoristi proste dni?

Zagotovo je treba v glavah igralce vrniti nazaj. Ta poraz je boleč, veš, da nisi več v igri za medalje. A navsezadnje je zelo pomembno, kakšno uvrstitev imaš na evropskem prvenstvu. Dve tekmi, ki sledita, bosta zelo pomembni. Zopet vrhunska ekipa, to je Španija, potem pa presenečenje prvenstva Češka. Sam bi dejal tako. So blizu toplic, naj fantje gredo v bazen, se sprostijo, naj dajo en dan rokomet na stran, kajti rokometa so imeli dovolj, sledi zasičenost, potem pa mobilizirati vse, dati vse od sebe in mogoče vztrajati s postavo oziroma igro, ki jo najdeš. Pustimo, da igrajo 60 minut. Jaz pravim, ko enkrat nekaj steče, naj teče, ne menjavati. Potem je vse boljše in lažje.

Iz Varaždina Gregor Peternel, TV Slovenija