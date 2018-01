Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 10 glasov Ocenite to novico! Srbi so napredovali kljub neuspešnemu zadnjemu strelu Petra Nenadića na tekmi proti Islandiji. Foto: Reuters Švedski rokometaši so se takole veselili po veliki zmagi v Splitu. Foto: Reuters

Srbiji v drugi del pomagala Švedska z zmago nad Hrvaško

V skupini B še tretja zmaga Francije

16. januar 2018 ob 19:19,

zadnji poseg: 16. januar 2018 ob 22:55

Split,Poreč - MMC RTV SLO

Na EP-ju v rokometu na Hrvaškem so znani vsi udeleženci drugega dela iz skupin A in B. Srbija je bila z 29:26 boljša od Islandije, naprej pa se je uvrstila tudi po zaslugi zmage Švedske nad Hrvaško s 35:31.

Srbi bi se ob zmagi nad Islandijo s štirimi zadetki prednosti že pred večerno tekmo veselili napredovanja, saj bi v tem primeru končali na enem izmed prvih treh mest v skupini A ne glede na razplet dvoboja Hrvaška - Švedska. Ker jim to ni uspelo, so morali upati na remi ali zmago Švedske. Srbija je imela sedem sekund časa za zadnji napad na tekmi, a je nizek strel Petra Nenadića ubranil islandski vratar Björgvin Pall Gustavsson, tik preden bi žoga prešla golovo črto.

Ob polčasu je bil izid 12:12, v drugem delu pa je večji del vodila Islandija, največ za štiri gole. Srbija je nato zaigrala bolje, deset minut pred koncem izenačila in slavila s +3.

Hrvaška zaostala že v prvem polčasu

Švedi so si z zmago nad Hrvati zagotovili prvo mesto v skupini in bodo drugi del prvenstva začeli s štirimi točkami, Hrvati pa z dvema. Skandinavci so v prvem polčasu, ki so ga dobili s 17:12, dosegli pet zadetkov iz protinapadov in enega v prazna vrata. Že v 13. minuti so vodili z 9:4, po hrvaškem znižanju na 10:8 pa so se znova odlepili. Na začetku drugega polčasa so Švedi ušli na 19:12 in 25:16 ter mirno končali tekmo.

Iz skupine B napredujejo Francija, Norveška in Belorusija.



Skupina A, Split

SRBIJA - ISLANDIJA 29:26 (12:12)

Šešum in Radivojević po 5, Ilić in Zelenović po 4; Sigurdsson 8.

HRVAŠKA - ŠVEDSKA 31:35 (12:17)

Ćupić 7, Kopljar 5; Lagergren 6, Jeppson in Nielsen po 5.

Lestvica: ŠVEDSKA 3 2 0 1 +7 4 HRVAŠKA 3 2 0 1 +13 4 SRBIJA 3 1 0 2 -12 2 ISLANDIJA 3 1 0 2 -8 2 V drugi del so se uvrstila prva tri moštva.









Skupina B, Poreč



FRANCIJA - BELORUSIJA 32:25 (14:11)

Mem 9, Karabatić 6; Padšivalau 6.



NORVEŠKA - AVSTRIJA 39:28 (18:14)

Bjornsen 9, Reinkind 6; Bilyk 9.

Lestvica: FRANCIJA 3 3 0 0 +15 6 NORVEŠKA 3 2 0 1 +15 4 BELORUSIJA 3 1 0 2 -11 2 AVSTRIJA 3 0 0 3 -19 0 V drugi del so se uvrstila prva tri moštva.

VIDEO Švedski rokometaši presenetili Hrvate

M. R.