Tominec: Slovencem in Makedoncem bi morali soditi zahodnjaki, ne pa Romuni

Nekdanji slovenski selektor kritičen do EHF-a

15. januar 2018 ob 08:50

Zagreb - MMC RTV SLO

Sojenje na rokometni tekmi med Slovenijo in Makedonijo še vedno dviga prah. Do romunskih sodnikov Sorina Laurentija Dinuja in Constantina Dinuja je bil v intervjuju za TV Slovenija kritičen tudi nekdanji slovenski selektor Matjaž Tominec.

"Ko sem izvedel, da bosta sodila Romuna, me je postalo – ne bom rekel strah, ampak vedel sem, kaj lahko naša reprezentanca pričakuje. Ta dva sodnika poznam že več kot deset let. Gledal sem nekaj tekem, ko sta sodila Makedoncem. Žal so se moje bojazni uresničile, saj sta delno vplivala na rezultat," je v pogovoru z Gregorjem Peternelom dejal Tominec.

Kdo stoji v ozadju njunega delegiranja za slovensko tekmo?

Kot poznam situacijo, je Makedonec Načevski tisti, ki odreja sodnike. So določeni vplivi, ki so se na včerajšnji tekmi zgodili. Mogoče bi tudi drugi sodniki tako piskali, a nekdanji jugoslovanski derbi bi po mojem mnenju morali soditi sodniki z Zahoda, na primer Francozi, Danci, Islandci, ne pa najbližji sosedje Makedonije Romuni.

Ali nam lahko razložite, zakaj Evropska rokometna zveza (EHF) ne odreagira?

Kot je rekel že selektor Vujović, se ne igra za igralce in gledalce, ampak so v ozadju druge stvari. Uvedel bi omejen čas napada, ne da sodniki omejijo napad, tako kot njim ustreza. Makedonci so zadnji napad igrali 50 sekund. Druga stvar je, da so nam pri hitri sredini tudi nekajkrat odvzeli žogo, saj je od sodnika odvisno, kdaj bo zapiskal, kdaj pa ne. Osebno bi to odpravil in določil, da ko dosežeš gol, gre lahko nasprotna ekipa v napad, vendar pa za vsem tem stojijo določeni interesi, zato tudi EHF glede tega ne naredi nič posebnega. Bi pa v prihodnosti morali nekaj narediti, da se tekme ne bi izgubljale drugje kot pa na igrišču.

Kaj menite, kaj mora narediti slovenska rokometna zveza, da nas na naslednji tekmi ne bi bilo strah, da imamo sodnike, za katere nismo povsem prepričani, da bodo sodili pošteno?

Sam sem bil selektor v letih 2001 in 2002. Imeli smo primer, ko smo bili majhna Slovenija v Nemčiji na evropskem prvenstvu. In nam je v 55. minuti sodnik razveljavil izenačujoči zadetek na pomembni tekmi. Ko je šel sodnik mimo mene, ki sem protestiral, mi je rekel: "Gospod Tominec, Nemčija mora priti naprej." In še od takrat se zavedam, da je to tako. V bistvu mislim, da Slovenija nima nobenih vplivnih ljudi v sami zvezi. Morali bi postati malo bolj vplivni, da bi se take stvari spremenile, a zaenkrat imajo druge države večji vpliv, čeprav smo z medaljo na svetovnem prvenstvu pridobili pri rejtingu. A tukaj bi bilo treba še nekaj stvari narediti, da se nam ne bi to dogajalo. Osebno ne vem, ali je to možno, a določitev romunskih sodnikov na takem derbiju bi morali preprečiti. Tako pa so bili že pred začetkom tekme Makedonci v določeni prednosti.

Gregor Peternel, TV Slovenija