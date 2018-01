Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 9 glasov Ocenite to novico! Kdaj, če ne zdaj, se verjetno sprašujejo Hrvati, ki jim manjka edino še zlato z evropskega prvenstva. Hrvaška zlato medaljo s svetovnega prvenstva in olimpijskih iger že ima. Foto: EPA Slovenska zastava pred Areno Zagreb, v kateri bo tekme prvega dela odigrala Slovenija. Foto: MMC RTV SLO Branilec naslova je Nemčija, ki bo v prvem delu v Zagrebu nasprotnik Slovenije. Slovenci Nemcev na uradnih tekmah še niso premagali. Morda jih bodo prvič 15. januarja 2018. Foto: EPA Dajmo, Slovenci. Fotografija je z lanskega svetovnega prvenstva v Franciji, ko je Slovenija osvojila bron. Na fotografiji so tudi Matej Gaber, Vid Poteko in Jure Dolenec, ki jih zaradi poškodb v Zagrebu ne bo, a to ne zmanjšuje visokih ciljev in optimizma Slovencev. Ne nazadnje, Slovenci so leta 2000 na EP-ju na Hrvaškem osvojili peto mesto in si priigrali nastop na olimpijskih igrah, potem ko so v odločilni tekmi premagali Hrvate. Foto: Reuters Sorodne novice Slovenci v drugem polčasu prevelik zalogaj za Srbe Vujović: Kemija v ekipi je pomembnejša od kakovosti Uspešna prva polovica generalke rokometašev pred EP-jem Dodaj v

Tri, dva, ena: Naj se šov "hipnotične igre" na Hrvaškem začne

Slovenci odhajajo potiho, a merijo visoko

11. januar 2018 ob 16:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

V petek se na Hrvaškem začenja 13. evropsko rokometno prvenstvo, na katerem bo nastopilo 16 najboljših reprezentanc "stare celine", med njimi znova tudi Slovenija.

Prvenstvo, katerega moto oziroma slogan je rokomet kot "hipnotična igra" (angl. hypnotic game), bodo gostila štiri mesta: Zagreb, Split, Poreč in Varaždin.

Špiler: V Zagrebu se čuti utrip rokometnega prvenstva

"Pretirana bi bila oznaka, da Zagreb v tem trenutku diha s prvenstvom. To po besedah hrvaških igralcev in ljudi, ki jih poznam od tam, velja za Split, kjer bo v prvem delu igrala hrvaška reprezentanca. A jaz verjamem, da se bo to spremenilo, ko se bo v drugem delu v Zagreb preselila hrvaška reprezentanca. Sicer se tudi v Zagrebu čuti utrip rokometa, plakatov je ogromno, ljudje se na ulicah pogovarjajo o tem, sploh odkar je mesto hrvaškega selektorja prevzel Lino Červar, ki zna narediti zgodbo o uspehu. Praktično vsi v Zagrebu vedo, da je evropsko prvenstvo v rokometu, in to je zelo pozitivno," je o rokometnem utripu v hrvaški prestolnici, kjer bo igrala tudi Slovenija, dan pred začetkom prvenstva dejal skorajda "domačin", nekdanji slovenski rokometni reprezentant David Špiler, ki živi nedaleč stran v Samoboru. Pogovor z njim si boste lahko prebrali v petek.

Naslov prvaka s turnirja na Poljskem leta 2016 branijo Nemci, ki tudi na Hrvaškem sodijo v najožji krog favoritov. Nemški selektor Christian Prokop med 16 potnikov na EP nekoliko presenetljivo ni uvrstil članov zmagovite zasedbe izpred dveh let Fabiana Wiedeja, Finna Lemkeja in Runeja Dahmkeja. Namesto njih se je odločil za tri debitante na velikih tekmovanjih: Maximiliana Jankeja, Bastiana Roschcka in Philippa Webra. A ne glede na to, v moč "nemškega stroja" ni treba dvomiti.

Hrvati po edino manjkajoče zlato

A morda je prvi favorit vendarle gostiteljica Hrvaška, ki ima izjemno kvalitetno zasedbo. Vodi jo "mag iz Umaga" Lino Červar, mož, ki je "kockaste" popeljal do večine največjih uspehov. Izstopata naslova svetovnih prvakov leta 2003 in zlata medalja na olimpijskih igrah v Atenah leto dni kasneje. Vprašanje je le, ali bodo Hrvati vzdržali pritisk domače javnosti, ki od njih zahteva le eno - zlato medaljo evropskega prvenstva, edino, ki jim še manjka v vitrini.

Dogajanje z evropskega prvenstva na Hrvaškem boste v neposrednih prenosih lahko podrobno spremljali na TVS 2, Valu 202 in na spletnih straneh MMC-ja, kjer bomo slovenske tekme analizirali z nekdanjim reprezentantom Ognjenom Backovićem.



Nikola Karabatić še vedno lačen lovorik

Poleg Nemcev in Hrvatov v najožji krog favoritov sodijo še svetovni prvaki Francozi in olimpijski Danci. Po upokojitvi Thierryja Omeyerja in Daniela Narcissa je nesporni vodja Francije, bržkone najuspešnejše reprezentance v zgodovini rokometne igre, Nikola

Karabatić, ki je še vedno lačen lovorik, pa čeprav jih ima že polno vitrino in je osvojil že vse, kar je mogoče. "Vsako tekmovanje me motivira. Vem, da moja kariera ne bo trajala v nedogled, zato s to fantastično reprezentanco uživam prav vsak trenutek," je "lakoto" po

uspehih opisal Karabatić, ki bo z galskimi petelini lovil četrti evropski naslov.

Vujović: Srce na parket, pa kar bo, bo

Iz ozadja oziroma iz druge vrste pa naj bi vrh napadli Španci, Švedi (s štirimi naslovi najuspešnejša reprezentanca EP-jev), Norvežani in, upajmo, tudi Slovenci, bronasti z zadnjega svetovnega prvenstva v Franciji. Zasedba Veselina Vujovića v Zagreb ne potuje v

najmočnejši zasedbi, saj manjkajo dolgoletni pomembni reprezentantje Vid Poteko, Matej Gaber in Jure Dolenec. A koliko bo odsotnost trojice vplivala na sposobnost uresničitve visokih ciljev, bodo pokazale tekme. Vsekakor je Slovenija tudi na pripravljalnih tekmah dokazala, da ima širino in kvaliteto. "Ne bomo spreminjali visokih ciljev. Imamo dobro reprezentanco. Ne glede na vso smolo, moji cilji, strategija vedno ostajajo isti: srce na parket, 'do smrti', potem pa - kar bo, bo. Ne bomo objokovali tistih, ki jih ni. Kar imamo, imamo. In poskušali bomo napraviti najboljše, kar lahko," poudarja Vujović. Slovenija se bo v Zagreb odpravila v petek ob 9.18 z vlakom iz Zidanega mosta.

Kako dobro poznate rokomet? Preizkusite se v napovedovanju izidov prek spletne aplikacije Nostradamus.



Do uspeha na krilih navijačev

Slovenci so lahko optimistični tudi zaradi pričakovane velike podpore slovenskih navijačev na tribunah zagrebške Arene in verjamemo, da kasneje tudi v Varaždinu. Vstopnice za prvi del so na voljo po 150, 200 in 400 kun oziroma 20, 27 in 53 evrov na uradni spletni strani www.ulaznice.hr in na eni od znanih slovenskih turističnih agencij. A v Zagrebu zaradi varnostnih razlogov ne bo organiziranega nobenega slovenskega navijaškega središča. Slovenski navijači naj bi se sicer začeli zbirati pred dvorano vsaj dve uri pred začetkom tekme.

Gost Slovenskega središča tudi Aleksander Čeferin

Bo pa zato RZS znova organizirala tako imenovano Slovensko središče – I feel Slovenia. Vzpostavljeno bo kot poslovno in družabno središče v zagrebškem hotelu Westin od 13. do 17. januarja. Predstavljalo bo prostor za gospodarska, družabna, medijska in športna srečevanja. V ponedeljek, 15. januarja, ob 13.15 bo gost Slovenskega središča tudi predsednik Evropske nogometne zveze (Uefe) Slovenec Aleksander Čeferin. Torej, naj se spektakel za športne in rokometne sladokusce začne.

Iz Zagreba Aleš Vozel, @vozela1