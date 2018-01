Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 18 glasov Ocenite to novico! Španski rokometaši so v Zagrebu vendarle uresničili sanje večih generacij. Foto: Reuters Nikola Karabatić je znova dokazal, da je željan reprezentančnih uspehov in Dancem zabil kar devet zadetkov. S Francijo je bil bronast na evropskem prvenstvu že leta 2008. Foto: Reuters VIDEO Španci prvič evropski prvaki Dodaj v

Urok finalov končno premagan: Španci prvič na evropskem prestolu

Tretje mesto proti Danski osvojila Francija

28. januar 2018 ob 17:59,

zadnji poseg: 28. januar 2018 ob 23:19

Zagreb - MMC RTV SLO

Španski rokometaši so prvič v zgodovini postali evropski prvaki, potem ko so v finalu EP-ja v Zagrebu z 29:23 premagali Švedsko. Tretje mesto je pripadlo Franciji.

Španija je tako premagala urok evropskih prvenstev in šele v svojem petem finalu osvojila prvo zlato. Med drugim so jih leta 1998 v finalu premagali Švedi in tudi tokrat je v prvem polčasu kazalo na to. Izredno razpoložen vratar Mikael Appelgren je v prvih 20 minutah zaklenil svoja vrata (60-odstotna uspešnost, 9/15) in njegovi soigralci so to znali izkoristiti ter večkrat povedli za tri zadetke. Španija je na odmor odšla z dvema goloma zaostanka.

Andresson brez uspeha vzel minuti odmora

A varovanci Jordija Ribere so v drugem polčasu oživeli in tehtnico nagnili na svojo stran. Njihova obramba z Arpadom Šterbikom na vratih je bila na izjemno visoki ravni, napad raznovrsten in učinkovit, Švedi pa popolnoma izgubljeni. Selektor Švedske Kristjan Andresson je že po dvanajstih minutah porabil obe svoji minuti odmora, a njegovi nasveti niso pomagali.

Le dva zadetka Švedov v 20 minutah

Španci so hitro izid poravnali, potem pa so se na krilih izjemnih Davida Balaguerja (štirje goli v drugem polčasu) in kapetana Raula Entrerriosa prebili v ospredje in povedli celo že za sedem golov prednosti v 50. minuti (23:16). Vrnitve za Švede, ki so v svojem petem nastopu izgubili prvi veliki finale EP-jev, ni bilo več. V prvih dvajsetih minutah drugega polčasa so dosegli le dva zadetka. Po golu Alexa Dujšebajeva je prednost v 52. minuti znašala že osem zadetkov (25:17).

Francozom bron

Svetovni prvaki Francozi so v obračunu šampionov v boju za tretje mesto strli olimpijske prvake Dance z 32:29. Trikolori so v prvem polčasu po zadetku Luca Abaloja v 28. minuti pobegnili na štiri zadetke prednosti (16:12), v katero so Danci resno zagrizli šele v 44. minuti. Casper Mortensen je znižal na 24:22, z dvema zadetkoma zapored pa je Dance znova resno nasprotniku približal Hans Lindberg za 28:26 v 53. minuti. V končnici je ključno vlogo z dvema zadetkoma zapored odigral glavni francoski zvezdnik Nikola Karabatić, dokončno pa je danske upe na preobrat pokopal Abalo za 31:27 tri minute pred konce. Karabatić je na koncu dosegel kar devet zadetkov.

Trikratni evropski prvaki iz Švice 2006, Avstrije 2010 in Danske 2014 so osvojili svojo drugo odličje bronastega leska na evropskih prvenstvih, pred tem so si jo priigrali na zaključnem turnirju na Norveškem 2008. Danci ostajajo pri treh bronastih kolajnah na zaključnih turnirjih stare celine, ki so jih osvojili na Švedskem 2002, v Sloveniji 2004 in v Švici 2006, v svoji zbirki pa imajo tudi dve zlati kolajni (Norveška 2008 in Srbija 2012) ter eno srebrno (Danska 2014).

Gottfridson MVP, Gojun najboljši obrambni igralec

Še pred zaključnima tekmama prvenstva so iz EHF-ja sporočili, da je organizator igre švedske rokometne reprezentance Jim Gottfridsson najkoristnejši igralec prvenstva, za najboljšega obrambnega igralca je bil izbran Jakov Gojun (Hrvaška). V idealni postavi ni niti enega izmed njiju, sestavljena pa je takole: vratar: Vincent Gerard (Francija), levo krilo: Manuel Štrlek (Hrvaška), levi zunanji: Mikkel Hansen (Danska), srednji zunanji: Sander Sagosen (Norveška), desni zunanji: Alex Dušebajev (Španija), desno krilo: Ferran Sole (Španija) in krožni napadalec: Jesper Nielsen (Švedska).

Zaključni boji, Zagreb

Finale:

ŠPANIJA - Švedska 29:23 (12:14)

Balaguer in Sole po 5, Entrerrios, Dujšebajev in Arino po 4; Nielsen 5, Ekberg 4.

Tekma za 3. mesto:

FRANCIJA - Danska

32:29 (17:13)

Karabatić 9, Mahe, Abalo, Sorhaindo po 5; Lindberg 12, Mortensen in Lauge Schmidt po 4.

Ž. K.