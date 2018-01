Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Gregor Potočnik je novo ime na pripravah rokometne reprezentance. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Vujović na drugi del priprav povabil Gregorja Potočnika

Čez dva dni Slovenijo čaka prva pripravljalna tekma

2. januar 2018 ob 13:16

Zreče - MMC RTV SLO, STA

Rokometna reprezentanca je po dveh dneh premora v Zrečah začela drugi del priprav na evropsko prvenstvo na Hrvaškem. Ekipi se je pridružil tudi Gregor Potočnik.

Selektor Veselin Vujović je z vpoklicem 25-letnega rokometaša Gorenja Velenja še dodatno okrepil konkurenco na igralnem mestu levega zunanjega, na katerem se za nastop na Hrvaškem borijo še Nik Henigman, ki še naprej intenzivno trenira po posebnem programu, Saša Barišić Jaman, Jan Grebenc in Borut Mačkovšek. V reprezentanci tako odslej trenira 22 igralcev, ki so že opravili prvi trening v letu 2018, selektor pa jih bo lahko za prvenstvo prijavil šestnajst in imel tudi možnost šestih menjav.

Slovenijo že čez dva dni čaka prvi pripravljalni dvoboj. V Dolu pri Hrastniku se bo pomerila z Iranom, katerega selektor je Borut Maček, 9. in 10. januarja pa se bo v Murski Soboti in Velenju zoperstavila srbski reprezentanci, eni od petih ekip s področja nekdanje Jugoslavije, ki bodo zaigrale tudi na Hrvaškem.

PRIPRAVLJALNE TEKME

Četrtek, 4. januarja, ob 19.00 (Dol pri Hrastniku):

SLOVENIJA - IRAN

Torek, 9. januarja, ob 19.00 (Murska Sobota):

SLOVENIJA - SRBIJA

Sreda, 10. januarja, ob 18.00 (Velenje):

SLOVENIJA - SRBIJA

