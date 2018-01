Vujović ni razočaran, a daleč od tega, da bi bil zadovoljen

Odmevi po tekmi Slovenija - Danska

19. januar 2018 ob 22:41,

zadnji poseg: 19. januar 2018 ob 23:03

Varaždin - MMC RTV SLO

"Zdelo se je, da smo vso tekmo kuhali jed, a je nismo začinili in zasolili. Skratka, nekaj je manjkalo," je po porazu z Danci, ki je tako rekoč zaprl pot v polfinale, dejal selektor slovenskih rokometašev Veselin Vujović.

"Imeli smo precej padcev koncentracije. V obrambi smo pustili igralce same. Pogrešal sem več moči, energije, kemije, čvrstosti. Vso tekmo sem si prizadeval za to, da jih dvignem, da jim dopovem, da je zdaj ključni trenutek, a ni šlo. Bili smo zraven, a nismo se priključili. Danska je resna reprezentanca, olimpijski prvak, dali so nam veliko lahkih golov," je analiziral Vujović.

Moramo izvleči maksimum iz prvenstva

In nadaljeval: "Mojim igralcem v obrambi je lažje igrati proti težkim napadalcem, denimo Francozom, kot pa proti nižjim, hitrim in tehnično spretnim Dancem. Imeli so prednost. Nam zdaj ostane, da se dobro pripravimo in da poskušamo dobiti preostali tekmi proti Španiji in Češki ter si tako izborimo dobro uvrstitev. Poskušal bom mogoče z nekaj menjavami, da malo osvežim igralce, željne igre in rezultata, in da iz prvenstva izvlečem maksimum. Ne morem reči, da sem razočaran, a daleč od tega, da sem zadovoljen. Ne pristajam na to, da mi kdo reče, da smo nudili dober odpor. Ne, izgubili smo in nasvidenje. Danes nismo dali vsega od sebe."

Razmišljam o tem, da bi igralce za en dan spustil domov

Vujović pa ima še eno "težavo". Pred njim in njegovimi varovanci so namreč trije prosti dnevi, saj jih tekma s Španijo čaka šele v torek. "Prvič doživljam, da imam na velikem tekmovanju tri dni prosto. Ne vem, kaj bom počel s svojimi varovanci v tisti vuko******, kjer smo nastanjeni. Morali si bomo nekaj izmisliti. Razmišljam o tem, da bi jih spustil za en dan domov, ko smo ravno na meji," je v svojem slogu sklenil Vujović.

Janc: Preveč tehničnih napak

"Naredili smo preveč tehničnih napak. Moštvo, kot je Danska, nam je zabilo preveč lahkih golov. Rad bi se zahvalil navijačem. Imamo še dve tekmi, borili se bomo do konca in jih poskušali zmagati," je dodal Blaž Janc.

Jacobsen: Težka zmaga proti močni slovenski zasedbi

"Tekma je bila zelo dobra. Ekipi sta igrali hitro. Proti Vujoviću lahko vedno pričakuješ, da te bo napadel na več načinov. Ni lahko igrati vseh 60 minut dobro v obrambi. Ves čas je bilo zelo tesno. Sem zelo srečen, da smo zmagali, a je bilo zelo težko proti izjemno močni slovenski zasedbi," pa je nasprotnike pohvalil danski selektor Nikolaj Jacobsen.

Slovenija bo naslednjo tekmo odigrala v torek ob 18.15 proti Španiji, dan pozneje pa jo ob 16.00 čaka še obračun s Češko.

Iz Varaždina Aleš Vozel, @vozela1