EP v rokometu, drugi del: Nemčija - Danska

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

21. januar 2018 ob 18:17,

zadnji poseg: 21. januar 2018 ob 18:26

Varaždin - MMC RTV SLO

Medtem ko slovenski rokometaši počivajo, pa se tekme v njihovi skupini II nadaljujejo. Ob 18.15 se je začela tekma med Nemčijo in Dansko, ob 20.30 pa bo tekma med Makedonijo in Španijo.

Nemci in Danci imajo enako število točk, po štiri, in so na vrhu skupine II, ki tekme igra v Varaždinu.

Slovenija se je pomerila že z obema reprezentancama. Z Nemci so remizirali v prvem delu tekmovanja, drugi del pa so odprli s porazom proti Dancem. Ravno ta poraz je skorajda usoden za slovensko reprezentanco - možnosti za polfinale so minimalne, ob morebitnih zmagah Slovenije pa je vse odvisno tudi od preostalih razpletov. Že razplet današnjih tekem bo morebiti dal odgovor, ali je za Slovenijo polfinale dokončno izgubljen.

EVROPSKO PRVENSTVO 2018

SKUPINA II, Varaždin

Danes ob 18.15:

NEMČIJA - DANSKA

-:- (-:-)

Ob 20.30:

MAKEDONIJA - ŠPANIJA

Lestvica: DANSKA 3 2 0 1 +5 4 NEMČIJA 3 1 2 0 +3 4 MAKEDONIJA 2 1 1 0 +1 3 ŠPANIJA 2 1 0 1 +14 2 ČEŠKA 3 1 0 2 -19 2 SLOVENIJA 3 0 1 2 -4 1

SKUPINA I, Zagreb

Odigrano v soboto:

ŠVEDSKA - FRANCIJA 17:23

HRVAŠKA - NORVEŠKA 32:28

Lestvica: FRANCIJA 3 3 0 0 +14 6 HRVAŠKA 4 3 0 1 +12 6 NORVEŠKA 4 2 0 2 +5 4 ŠVEDSKA 3 2 0 1 +3 4 BELORUSIJA 3 0 0 3 -14 0 SRBIJA 3 0 0 3 -20 0

Scenarij, ki v polfinale pelje Slovenijo

Nedelja:

NEMČIJA - DANSKA zmaga Dancev

MAKEDONIJA - ŠPANIJA remi

Torek:

SLOVENIJA - ŠPANIJA zmaga Slovencev

MAKEDONIJA - ČEŠKA zmaga Čehov

Sreda:

SLOVENIJA - ČEŠKA zmaga Slovencev

MAKEDONIJA - DANSKA zmaga Dancev

NEMČIJA - ŠPANIJA zmaga Špancev

Hipotetična lestvica: DANSKA 5 4 0 1 8 SLOVENIJA 5 2 1 2 5 -------------------------------- ŠPANIJA 5 2 1 2 5 NEMČIJA 5 1 2 2 4 MAKEDONIJA 5 1 2 2 4 ČEŠKA 5 2 0 3 4

