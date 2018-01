EP v rokometu, drugi del: Švedska - Francija

Hrvaška - Norveška ob 20.30

20. januar 2018 ob 17:40,

zadnji poseg: 20. januar 2018 ob 18:18

Rokometni boji za naslov evropskega prvaka v rokometu se nadaljujejo v Zagrebu, kjer se bodo pomerili tudi favoriti za najvišje stopničke: Švedska, Francija, Hrvaška in Norveška.

Vse štiri ekipe imajo po štiri točke, le da so Hrvati in Norvežani odigrali tekmo več.

V zagrebški Areni sta najprej na prizorišče stopili še edini neporaženi ekipi v skupini I. Tekma Švedska - Francija se je začela ob 18.15.

Ob 20.30 pa se obeta pravi rokometni spektakel, gostitelji prvenstva se bodo pomerili z Norvežani.

Hrvati bodo skušali prikazati boljšo igro kot v prvem delu, ko so se Švedi poigrali z njimi, varovanci Lina Červarja pa na zadnji tekmi le stežka premagali Beloruse.

"To bo boj za polfinale, kdor izgubi, nima pravih možnosti za uvrstitev med najboljše štiri reprezentance," je hrvaškim medijem povedal Sander Sagosen, ki je na EP-ju zabil že 21 golov. "Potrebujemo agresivno Hrvaško, ki pozna pot do zmage. Fantje so zaslužili podporo, rokometna zgodba mora iti naprej, rokomet je v srcih vseh Hrvatov, tih 13 medalj nekaj pomeni," pa je na novinarski konferenci povedal Červar. Hrvati bodo imeli bučno podporo s tribun, v Areni naj bi se zbralo kar 14.000 hrvaških navijačev.

David Špiler, nekdanji reprezentant Slovenije, je pred EP-jem za MMC ravno štiri omenjene reprezentance izpostavil kot favorite. Dodal je še Nemce. Več lahko izveste v intervjuju.

EVROPSKO PRVENSTVO 2018

SKUPINA I, Zagreb



Danes ob 18.15:

ŠVEDSKA - FRANCIJA

-:- (-:-)



Ob 20.30:

HRVAŠKA - NORVEŠKA

Lestvica: NORVEŠKA 3 2 0 1 +9 4 ŠVEDSKA 2 2 0 0 +9 4 HRVAŠKA 3 2 0 1 +8 4 FRANCIJA 2 2 0 0 +8 4 BELORUSIJA 3 0 0 3 -14 0 SRBIJA 3 0 0 3 -20 0

SKUPINA II, Varaždin

Nedelja ob 18.15:

NEMČIJA - DANSKA

Ob 20.30:

MAKEDONIJA - ŠPANIJA

Lestvica: DANSKA 3 2 0 1 +5 4 NEMČIJA 3 1 2 0 +3 4 MAKEDONIJA 2 1 1 0 +1 3 ŠPANIJA 2 1 0 1 +14 2 ČEŠKA 3 1 0 2 -19 2 SLOVENIJA 3 0 1 2 -4 1

