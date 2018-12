Ana Gros je danes prvi zadetek dosegla šele po 25 minutah, ko je znižala slovenski zaostanek na 12:6. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Prvi gol Slovenk šele v 1... Dodaj v

EP v rokometu: Slovenija - Francija 8:17 (polčas)

Naj se ponovi lanski scenarij!

2. december 2018 ob 15:03,

Nancy - MMC RTV SLO

Slovenska ženska rokometna reprezentanca na EP-ju igra z gostiteljicami turnirja Francozinjami, ki so se na uvodni tekmi opekle z Rusinjami.

Dvoboj v razprodani dvorani v Nancyju se je začel ob 15. uri, prenos je na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Svetovne prvakinje so silovito začele in po dobrih desetih minutah povedle s 5:0, v 15. minuti pa je bilo 7:1. Slovenke se v napadu niso znašle proti agresivni obrambi, posledica so bile številne izgubljene žoge in prvi zadetek šele ob koncu 13. minute (Ferfolja). Ob polčasu je bilo 8:17.

Slovenke so želele v petek presenetiti Črno goro, vendar jim ni uspelo (36:32). Danes jim nasproti stojijo še težje tekmice, a spomin na lanski 2. december je prijeten: Slovenija je namreč na svetovnem prvenstvu v Nemčiji Francozinje premagala s 24:23.

EP v rokometu, skupina B, danes ob 15.00:

SLOVENIJA - FRANCIJA -:- (8:17)

Ob polčasu: Gros in Stanko po 2; Zaadi 5, Houette in Nze Minko po 3.

Ob 18.00:

RUSIJA - ČRNA GORA

Torek ob 18.00:

SLOVENIJA - RUSIJA

Ob 21.00:

FRANCIJA - ČRNA GORA

Vrstni red: Rusija in Črna gora po 2, Francija in Slovenija 0 točk.

V drugi del se uvrstijo prve tri reprezentance

T. O.