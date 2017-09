Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Gorenje je v Ligi Seha drugič zapored izgubilo, tokrat v Skopju pri Vardarju. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Evropski prvaki v drugem polčasu nadigrali Gorenje

Velenjčani še drugič v tej sezoni izgubili v Ligi Seha

5. september 2017 ob 20:37

Skopje - MMC RTV SLO

Rokometaši Gorenja so v drugem krogu regionalne Lige Seha v gosteh izgubili proti Vardarju iz Skopja z 19:32. V prvem polčasu so bili še povsem konkurenčni (12:11), v drugem pa so bili evropski prvaki premočni.

Velenjčani so še drugič v tej sezoni izgubili v Ligi Seha. Po uvodnem porazu na domačih tleh proti Celjanom je bil tokratni poraz v Makedoniji povsem pričakovan. Gorenje je prvi gol doseglo šele v osmi minuti, ko je po sedemmetrovki zadel Matjaž Brumen, ki je bil s šestimi goli prvi strelec tekme. Zaostanek je znašal že pet golov (6:1), a je sledil preobrat in vodstvo Gorenja s 7:8. Izbranci Željka Babića so bili do konca polčasa povsem konkurenčni mednarodno pisani makedonski zasedbi, na odmor pa so odšli z zaostankom enega gola.

V drugem polčasu je Vardar pred 1.100 gledalci zagospodaril na igrišču, prednost je presegla deset zadetkov.

Naslednja tekma Gorenje čaka 12. septembra, ko bo gostilo Dinamo iz Pančeva.

Liga Seha:

VARDAR - GORENJE VELENJE

32:19 (12:11)

Čupić 5, Marsenić 4; Brumen 6, Grebenc 5, Pejović in Ovniček po 2, Cehte, Potočnik, Verdinek in Kleč po 1.



Sreda ob 19.00:

CELJE PIV. LAŠKO - MEŠKOV BREST

T. O.