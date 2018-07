Mladi rokometaši proti Francozom za evropski prestol

Praprotnik: Upam, da bo dvorana polna!

29. julij 2018 ob 10:21

Celje - MMC RTV SLO

Pred slovenskimi rokometnimi mladinci je največja tekma do zdaj – finale evropskega prvenstva, ki se bo začel danes ob 17.30 v dvorani Zlatorog.

Proti Francozom bodo slovenski fantje lovili prvo zlato medaljo v zgodovini. Za izbrano vrsto je skoraj mesec dni priprav in težkih tekem na turnirju v Celju, na katerem so doslej zbrali pet zmag (proti Norveški, Izraelu, Srbiji, Islandiji in Portugalski) ter poraz proti Nemčiji, ki bo igrala za tretje mesto.

Slovenija bo v svojem drugem finalu na mladinskih prvenstvih, leta 2002 je bila generacija 1982 na Poljskem druga, lovila prvi naslov evropskega prvaka.

Nasproti jim stojijo težkokategorniki

Izbranci Saše Prapotnika, za katerega je to tretji finale na velikih turnirjih (enkrat je z ekipo slavil naslov prvaka olimpijskih iger mladih, enkrat pa drugo mesto), se bodo pomerili proti Francozom, evropskim in svetovnim prvakom s to generacijo z zadnjih dveh prvenstev, ki so na tem turnirju premagali Dansko, Madžarsko, Španijo, Hrvaško in Nemčijo, v prvem krogu pa izgubili proti Portugalcem. Ekipi sta se nazadnje pomerili na EP-ju kadetov pred dvema letoma na Hrvaškem, na katerem je bila Francija boljša z 39:33. Najboljši strelci Slovenije so bili Grega Ocvirk s sedmimi ter Domen Makuc in Tim Rozman s po štirimi zadetki.

Slovenija se še naprej ponaša z najboljšo obrambo prvenstva, saj je prejela 138 zadetkov oziroma 23 na tekmo, Francozi pa imajo enega najboljših napadov, saj v povprečju dosegajo 32,2 gola na dvoboj.

Praprotnik: Upam, da bo dvorana polna!

Organizatorji pričakujejo odlično vzdušje v Zlatorogu, saj za tekmo vlada izjemno zanimanje. "Francozi so zelo kompaktna ekipa, ki je osvojila naslova evropskega in svetovnega prvaka, ampak glede na vse analize, ki smo jih naredili, smo ugotovili, da so premagljivi. Še posebej to velja v dvorani Zlatorog, za katero upam, da bo na finalu polna in da bodo navijači znova ustvarili peklensko vzdušje. Paziti je treba na njihove strele z devetih metrov, podaje na krožne napadalce in tranzicijo, v napadu pa igrati strpno. Težko bomo zabili gol prek njih, a si lahko z dovolj gibanja zagotovimo strele s krila ali krožnega napadalca," je pred tekmo povedal selektor Praprotnik.

EP v rokometu U-20, Celje

Tekma za 3. mesto, danes ob 15.00:

PORTUGALSKA - NEMČIJA

Finale, danes ob 17.30:

SLOVENIJA - FRANCIJA

M. L.