Francozinje zanesljivo v polfinale, Norvežankam le boj za 5. mesto

Švedinje ugnale Rusinje

12. december 2018 ob 17:57,

zadnji poseg: 12. december 2018 ob 23:19

Nancy, Nantes - MMC RTV SLO

Petkova polfinalna para ženskega evropskega prvenstva v rokometu sta Rusija - Romunija in Francija - Nizozemska. Dvoboja bosta v pariški dvorani Bercy.

Madžarske rokometašice so premagala Romunke z 31:29, vendar jim to ni nič pomagalo in končujejo prvenstvo, medtem ko bo Romunija igrala v polfinalu. Pri Romunkah je bila z devetimi zadetki najbolj razpoložena Cristina Neagu. V ekipi zmagovalk sta največ zadetkov – po šest – dosegli Nadine Schatzl in Noemi Hafra. Foto: EPA

Francozinje, ki še nimajo naslova evropskih prvakinj, so si mesto med štirimi najboljšimi ekipami turnirja zagotovile po zanesljivi zmagi nad Srbijo (38:28), pri čemer je blestela predvsem Nze Minko (9 golov), medtem ko so Nizozemke s 27:21 premagale Nemke in bodo drugič zapored igrale v polfinalu.

Švedinje so sicer ugnale Rusinje, a jim to veliko ne pomaga, saj jih čaka le dvoboj za 5. mesto proti branilkam naslova Norvežankam.

Po terorističnem napadu v središču Strasbourga seveda tudi prireditelji evropskega prvenstva niso mogli mimo tega dogodka. Generalni direktor organizacijskega odbora Alexandre Ferracci je dejal, da kljub napetim razmeram v Franciji ne razmišljajo o spremembi načrtovanega programa v finalnem delu turnirja, da pa so ves čas v stikih s francoskim ministrstvom za notranje zadeve in poslušajo njihova navodila.

Po torkovem terorističnem napadu v Strasbourgu, kjer so bili ubiti trije ljudje, trinajst pa je bilo ranjenih, so sicer iz varnostnih razlogov odpovedali vse tekme francoskega prvenstva v nogometu.

EP v rokometu (Ž), skupina I, Nantes

ŠVEDSKA - RUSIJA 39:30

SRBIJA - FRANCIJA 28:38 (14:18)

DANSKA - ČRNA GORA 24:23

Vrstni red: Rusija 8, Francija 7, Švedska 5, Črna gora in Danska po 4, Srbija 2.



Skupina II, Nancy

MADŽARSKA - ROMUNIJA 31:29

NIZOZEMSKA - NEMČIJA 27:21 (13:11)

ŠPANIJA - NORVEŠKA 26:33

Vrstni red: Nizozemska 8, Romunija, Norveška in Madžarska po 6, Nemčija 4, Španija 0.



Polfinale, petek:

RUSIJA - ROMUNIJA (ob 17.30)

FRANCIJA - NIZOZEMSKA (21.00)

Za 5. mesto, petek:

ŠVEDSKA - NORVEŠKA (14.00)

