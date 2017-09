Gorenje pripravljeno za "ognjeni krst" proti Ademar Leonu

Moštvo vodi nekdanji španski reprezentant Rafael Guijosa

15. september 2017 ob 16:42

Velenje - MMC RTV SLO

Rokometaši Gorenja iz Velenja se po več kot treh letih vračajo v Ligo prvakov. Nastope v tem tekmovanju v nedeljo (17.00) odpirajo z domačo tekmo proti Ademar Leonu.

Klub s severozahoda Španije je bil ustanovljen leta 1956, svoj največji uspeh pa je dosegel leta 2001, ko je postal španski prvak. Leto dni pozneje (2002) je zmagal še v španskem pokalu, dvakrat pa je osvojil tudi Pokal pokalnih zmagovalcev (1999, 2005). Lani je bil drugi v španskem prvenstvu.

Ademar Leon je novo sezono državnega prvenstva začel z dvema zmagama. Preteklo soboto je v gosteh s 30:26 ugnal ekipo Frigoríficos Morrazo, v sredo pa doma tesno, s 24:23, moštvo Liberbanke C. Encantade. Najboljši strelec je bil levi zunanji rokometaš Alejandro Costoya Rodriguez (192 cm, 1993), ki je na dveh tekmah skupaj dosegel že 14 golov. Ekipo od leta 2015 vodi 48-letni Rafael Guijosa Castillo, nekdanji španski reprezentant, ki je za izbrano vrsto nastopil na 119 tekmah in dosegel 538 golov.



Najizkušenejši rokometaš Abance Ademar Leona je 40-letni Juan Antonio Garcia Lorenzana. 177 cm visoki Lorenzana je bil ključen mož svoje ekipe pri osvojitvi drugega mesta v pretekli sezoni španskega prvenstva, saj je na 30 tekmah ob 77-odstotni učinkovitosti zadel 159-krat. V ekipi, ki v povprečju šteje nekaj manj kot 25 let, Garcii Lorenzanu sledi 38-letni Argentinec s španskim potnim listom Gonzalo Matias Carou Marcel. Visokorasli krožni napadalec na Pirenejskem polotoku igra že 16. sezono, od tega deveto v trenutnem klubu. Za Ademar igra še šest tujcev. V Argentini sta bila rojena tudi Sebastian Alejandro Simonet Moldes (SZ, 190 cm, 1986) in Federico Matias Vieyra (SZ, 193 cm, 1988), ki imata špansko oziroma italijansko državljanstvo. Tu so še Brazilec Acacio Marques Moreira Filho (SZ, 189 cm, 1994) in trije Srbi: Predrag Vejin (DZ, 190 cm, 1992), Vladimir Čupara (V, 197 cm, 1994) in Živan Pešić (KN, 196 cm, 1993), ki je nekdaj igral tudi v Celju.

Babić: Gre za ekipo, ki je zelo uigrana

"Nastopi v Ligi prvakov bodo za klub, igralce in mene velik izziv. Glede na to, da gre za najmočnejše klubsko tekmovanje, bo to zagotovo zelo zanimivo in dinamično. Abanca Ademar Leon v primerjavi s preteklo sezono premore skorajda enako zasedbo. S štabom smo dobro preučili igro Abance Ademar Leona. Vemo, kakšne so njegove slabe in dobre lastnosti. Gre za ekipo, ki je zelo uigrana, po igrišču dobro teče in je s hitrima krilnima rokometašema zelo nevarna v nasprotnih napadih. Tekmec sicer premore tudi kakovostnega levega zunanjega igralca. Glede na tekme, ki sem si jih ogledal, je njegova dodana vrednost njen vratar, ki celotni obrambi daje dodatno stabilnost. Njegova slaba lastnost je verjetno napad proti postavljeni obrambi," je dejal trener Gorenja Željko Babić.

Veselimo se Lige prvakov

"Po dolgem času se Liga prvakov vrača v Rdečo dvorano. S soigralci se tega zelo veselimo. Abanca Ademar Leon je zelo dobra ekipa, proti kateri bo treba igrati zelo dobro, če bomo želeli doma zadržati prvi točki. Tekmeci igrajo zelo dobro obrambo, iz katere nato razvijejo tranzicijsko igro s hitrimi nasprotnimi napadi. Med njimi je tudi nekaj dobrih strelcev z razdalje. Z ekipo smo v preteklih dneh že napravili podrobno analizo španske ekipe, zato verjamem, da bomo nanjo dobro pripravljeni," pa pravi kapetan Niko Medved.

Celjani bodo uvodno temo nove sezone odigrali v soboto proti Veszpremu.

LIGA PRVAKOV



SKUPINA B, 1. krog



Sobota ob 17.30:

CELJE PL - VESZPREM



Sobota:

FLENSBURG - AALBORG

MEŠKOV BREST - KIELCE

Nedelja:

KIEL - PSG





SKUPINA C, 1. krog



Nedelja ob 17.00:

GORENJE VELENJE - ADEMAR LEON



Nedelja:

SKJERN - DINAMO BUKAREŠTA



KADETTEN - ELVERUM 36:30

