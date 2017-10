Gorenje v Rdeči dvorani "razbilo" Vojvodino

Celje Pivovarna Laško včeraj izgubilo z Vardarjem

22. oktober 2017 ob 19:25

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Gorenja so v zaostali tekmi 5. kroga Lige Seha visoko premagali (37:20) aktualnega srbskega podprvaka, Vojvodino.

Velenjčani so v tem tednu dosegli še drugo zmago v regionalni ligi Seha. Po zmagoslavju nad makedonskim Metalurgom v Skopju so danes na kolena položili še tekmece iz Novega Sada.

"Ose" so po bledem uvodu in zaostanku z 0:2 hitro uredile svoje vrste. Po delnem izidu 3:0 so v sedmi minuti povedle s 3:2 in povsem zagospodarile v svojem rokometnem hramu. Gostitelji so si v 13. minuti priigrali tri gole prednosti (7:4), vendar se njihovi tekmeci iz Vojvodine niso predali, v 18. minuti so se jim približali le na gol (9:8). A nato je znova nastopilo plodno velenjsko obdobje, izbranci Željka Babića so namreč v naslednjih petih minutah naredili delni izid 5:0 in povišali na 14:8, v prvi polovici tekme pa so največ vodili za osem golov (17:9, 18:10 in 19:11).

Domači rokometaši v drugem polčasu niso popustili niti za ped, Babić pa je zavoljo prevelike kakovostne razlike dokaj enakovredno porazdelil minutažo med svojimi varovanci in jih spočil za nadaljnje ter veliko bolj pomembne dvoboje. Velenjska prevlada je bila očitna v vseh segmentih igre, končna razlika zgovorno priča o tem.

V velenjski ekipi sta bila strelsko najbolj razpoložena Matjaž Brumen in Niko Medved. Prvi je dosegel devet, drugi pa šest zadetkov.

Velenjska ekipa bo prihodnjo tekmo v tem tekmovanju igrala v torek, 7. novembra, ko bo gostila hrvaški Zagreb.

LIGA SEHA

Zaostala tekma 5. kroga:

GORENJE VELENJE - VOJVODINA

37:20 (19:11)

Gorenje Velenje: Ferlin, Vujović, Zaponšek, Cehte 4, Medved 6 (1), Haseljić 2, Tajnik 2, Ovniček 2, Toskić, Drobež 3, Potočnik 3, Markotić 3, Verdinek 3, Kleč, Tajnik, Brumen 9.

Vojvodina: Jandrić, Jelić, Čagalj 2, Stojanović 2 (1), Nadoveza 2, Jovanović 4, Ratković, Trifković, Stanković 2, Nikolić 1, Radičević, Bojanić, Grozdanić 6 (1), Radović 1, Jeremić.

Sedemmetrovke: 3/1; 3/2

Izključitve: 0 min; 6 min



Tekme 6. kroga:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - VARDAR

28:31 (13:16)

Anić, Mlakar, Kodrin in Vujović po 5; Dibirov in Šiškarov 6, Cindrić 4.

TATRAN PREŠOV - DINAMO PANČEVO

36:24 (16:13)



MEŠKOV BREST - NEXE

35:23 (14:13)



METALURG - ZAGREB

26:32 (12:13)

Lestvica: VARDAR 6 6 0 0 18 MEŠKOV BREST 6 4 0 2 12 TATRAN PREŠOV 6 4 0 2 12 GORENJE VELENJE 6 3 1 2 10 ------------------------------------ ZAGREB 6 3 1 2 10 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 6 3 1 2 10 METALURG 6 2 0 4 6 NEXE 6 1 1 4 4 DINAMO PANČEVO 6 1 0 5 3 VOJVODINA 6 1 0 5 3

D. S.