Hrvaški rokometaši dobili triler z malo zadetki

Zmagovalca določil Čupić

28. oktober 2017 ob 19:23,

zadnji poseg: 28. oktober 2017 ob 21:54

Zagreb - MMC RTV SLO

Tudi druga pripravljalna tekma med Slovenijo in Hrvaško je minila v napetosti in ostri igri, zmage v Zagrebu pa so se veselili hrvaški rokometaši (21:20).

Tekmo je spremljalo kar 13 tisoč gledalcev. Dvoboj je bil spet izjemno izenačen, trd in v znamenju številnih ostrih prekrškov. Podobno je bilo na prvi tekmi, ki se je v Stožicah končala brez zmagovalca (26:26).

V hrvaški prestolonici je prvi gol dosegla Slovenija, nato je večji del prvega polčasa vodila Hrvaška, nazadnje z 9:8, a zadnje tri gole so dosegli varovanci Veselina Vujojića in na odmor odšli s prednostjo dveh zadetkov (11:9).

Na začetku drugega polčasa je bil zaradi grobega prekrška izključen Blaž Blagotinšek.

Šlo je za tekmi v sklopu priprav na evropsko prvenstvo, ki ga bo januarja gostila prav Hrvaška.

Sobota ob 20.15 (Zagreb):

HRVAŠKA - SLOVENIJA -:- (9:11)

Ljubljana (Stožice):

SLOVENIJA - HRVAŠKA 26:26 (13:14)

S. J.