Janc se seli v Kielce, Dolenec v Barcelono

Tamše: Kot da bi bilo za Jancem že 20 let kariere

10. januar 2017 ob 14:05

Celje - MMC RTV SLO

Blaž Janc, ki se zdaj pripravlja na svetovno prvenstvo v Franciji, bo po letošnji sezoni zapustil Celje Pivovarno Laško in zaigral za evropske prvake, Kielce.

Za Janca je zanimanje pokazalo veliko klubov, Kielce pa so bile v boju zanj najbolj vztrajne, čeprav si ga je v svojih vrstah prizadevalo obdržati tudi Celje Pivovarna Laško, s katerim je imel Janc sicer pogodbo podpisano še za naslednji dve sezoni.

A predstave mladeniča je Evropa budno spremljala že kar nekaj časa, njegove ambicije ter želja po največjih dosežkih so bile prevelike. Zato je celjski klub sprejel težko odločitev, da Jancu pusti odhod v bogatejše okolje, kjer bo lahko razkazal nadarjenost v celoti, ki ga je, kot mnogi drugi uspešni igralci, izbrusil v celjski rokometni šoli.

Kot da bi bilo za njim 20 let kariere

"Blaža bi si seveda tako kot vsak trener, želel tudi še naprej imeti v ekipi. Ko sem prvič delal z njim, sem videl in začutil, da gre za čudežnega dečka, iz katerega se bo razvil resnično igralec, kot ga Slovenija že lep čas ni imela. Celjska šola rokometa je bila pravo okolje zanj in v njej je ne iz leta v leto, temveč iz dneva v dan, rastel na vseh področjih. Pri svojih dobro dopolnjenih 20 letih deluje, kot da bi bilo za njim že 15 ali 20 let kariere. A on je šele na začetku svoje športne poti, kjer je že dosegel toliko, kot nekateri ne bodo v vsej karieri. Zato smo lahko na to zelo ponosni, saj je imel tu najboljšo možno podporo za razvoj," je ob tem dejal trener Celjanov Branko Tamše.

Dolenec za pet let v Barcelono

Medtem pa je odjeknila tudi novica, da se je Jure Dolenec odločil kariero nadaljevati pri Barceloni, s katero se je dogovoril za petletno sodelovanje. Novico je Dolenec sporočil kar sam prek družbenih omrežij. "Naslednjih 5 let v Barceloni!" je zapisal na Twitterju.

M. L.