Jovićić se je čustveno poslovil od članske ekipe Kopra

Ime novega trenerja bo znano v desetih dneh

12. junij 2017 ob 16:29

Po štirih letih sodelovanja sta se Rokometni klub Koper 2013 in trener Zoran Jovičić sporazumno dogovorila, da je čas za spremembo na trenerski klopi članske ekipe.

"Zraven sem bil ob rojstvu novega kluba, tako da je bila odločitev o prekinitvi sodelovanja zame zelo čustvena. Finančno nismo prav na visoki ravni, nismo si mogli privoščiti določenih okrepitev in neki notranji jaz mi je govoril, da je čas za slovo. Ocenil sem, da je primeren trenutek, da nov trener prinese nov veter in nove dobre rezultate," je povedal Zoran Jovičić, ki je v igralski karieri osvajal državne naslove in se z reprezentanco Slovenije udeležil olimpijskih iger.

Jovičić bo odslej delal z mlajšimi selekcijami. Uprava kluba mu je hvaležna za opravljeno delo, z novim trenerjem pa pričakujejo nov zagon za nove vrhunske dosežke. "Po končani sezoni smo analizirali naše dosežke in se strinjali, da je za nami dobro prvenstvo. Kljub temu smo začutili, da so potrebne določene spremembe. Jovičiću se zahvaljujemo za vse, kar je storil kot trener naše prve ekipe, še naprej bo dejaven v našem klubu. V teh dneh zbiramo informacije in smo dejavni v iskanju novega trenerja. Nekaj možnosti je odprtih, zavedamo se, da časa ni veliko. Verjamem, da bomo v roku desetih dni sporočili ime novega trenerja," je povedal predsednik RD-ja Koper 2013 Aljoša Bertok.

Rokometno društvo Koper 2013 je po klavrnem koncu Cimosa začelo na najnižji točki, v štirih letih pa je zrasel močan klub, ki je dvakrat zapored osvojil četrto mesto v državnem prvenstvu, lani je bil tudi v finalu pokalnega tekmovanja. Veliko zaslug za odmevne dosežke ima prav Zoran Jovičić.

