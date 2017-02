Kljub težavam krimovke obljubljajo drugačno podobo

Tekma bo v soboto ob 19.15

23. februar 2017 ob 14:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Rokometašice Krima so pred slabim mesecem na Madžarskem izgubile za 17 golov, tokrat pa obljubljajo, da Györu pred svojimi navijači ne bodo tako zlahka prodale svoje kože.

Tekma 4. kroga glavnega dela Lige prvakinj bo v soboto ob 19.15 na Kodeljevem. Ljubljančanke imajo spet kar nekaj zdravstvenih težav. Ob daljši odsotnosti Elizabeth Omoregie zdaj ni trenirala niti Laura Kamdop, Mirjeta Bajramoska ima težave s stopalom, Aneta Benko pa skoraj kronične težave s hrbtom.

"Želimo si, da bi igrali v čim bolj kompletni zasedbi. Vesel sem, da se je vrnila Tamara Georgijev. Imamo pa nekaj poškodb, ki jim ni videti konca, tako da ne moremo razviti naše prepoznavne igre. Kljub tem negativnim faktorjem vse pozivam, da nas pridejo spodbujat, ker bo to lep spektakel. V goste pride ena najboljših ekip v Evropi, tako da bo dvorana zagotovo polna. Naša naloga je, da se pokažemo v najboljši luči," je povedal trener Krima Uroš Bregar.

Ta na prvi tekmi ni mogel biti zadovoljen s prikazanim. Od takrat pa se je ekipa vsaj deloma že navadila, da igra brez najboljše igralke, pomembne članice napada in obrambe Omoregiejeve. "Radi bi, da bi bila tudi Laura Kamdop, ki ima težave in ki je zelo pomembna v naši obrambi, zdrava in bi lahko pomagala. Ampak glede na borbenost, srčnost, ki jo imajo naša dekleta, bomo zagotovo boljši v obrambi, na prvi tekmi smo bili namreč zelo slabi. V napadu pa se bomo tudi borili in poskušali dati zadetek več. Moj osebni cilj je, da naredimo velik spektakel, da odigramo dobro tekmo in pokažemo, zakaj smo med 12 v Evropi," je poudaril Krimov strateg.

"Zagotovo bomo morali biti bolj potrpežljivi v napadu, bolj natančni. Vemo, da imajo visok srednji blok, tako da bomo težko zabijali čez sredino. Morali bomo bolj vključiti krila, imeti širino. V obrambi in v napadu moramo dobivati 'duele' ena na ena. Ne smejo nas preteči, kot se nam je to dogajalo z Noro Moerk in Eduardo Amorim. Glede na to, da je to vrhunska zasedba, tudi če pri njih kateri izmed igralk ne gre, pride pa neka druga. To je pač taka ekipa, da bomo morali biti vseh 60 minut na visokih obratih in igrati s čim manj napakami, če si bomo želeli vzeti njihov skalp," je še povedal Bregar.

Skupina 2, sobota ob 19.15:

KRIM MERCATOR - GYÖR

LARVIK - BUKAREŠTA

Nedelja:

ESBJERG - MIDTJYLLAND



Vrstni red: Györ 11, Midtjylland 8, Larvik 8, Bukarešta 7, Krim Mercator 6, Esbjerg 2.

R. K.