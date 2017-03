Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Koprčani so osvojili prvo mesto v rednem delu prvenstva. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Koprčani na derbiju vodilnih unovčili utrujenost Ribničanov Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Koper v končnico s prvega mesta

Iz lige bodo izpadla štiri moštva

4. marec 2017 ob 23:05

Koper - MMC RTV SLO

Rokometaši Kopra 2013 so si z zmago na tekmi zadnjega kroga Lige NLB proti Dol TKI Hrastniku (36:21) zagotovil najboljše izhodišče v končnici tekmovanja.

Izbranci domačega trenerja Zorana Jovičića so takoj zagospodarili na igrišču in si že po osmih minutah priigrali vodstvo 5:1. V nadaljevanju so močno popustili, v 12. minuti imeli le gol prednosti (6:5), do konca prve polovice tekme pa gostom povsem pristrigli peruti in ga zaključili s 16:8.

Grzentič dosegel deset golov

V drugi polovici tekme so bili absolutni gospodarji domačega igrišča, tako da je Jovičić malce spočil svoje najbolj obremenjene igralce, najvišje vodstvo pa so si priigrali ravno na koncu dvoboja, ko je bilo +15. V domači ekipi je bil strelsko najbolj učinkovit Nino Grzentič z desetimi goli, v gostujoči pa sta Amal Ajdari in Janez Guček dosegla po pet zadetkov.

Ribnica izgubila v Škofji Loki

Koprčani so izkoristili spodrsljaj Ribničanov sredi tega tedna v Škofji Loki in po zanesljivi zmagi nad tekmeci iz Zasavja osvojili prvo mesto v rednem delu Lige NLB. Končnico za prvaka bodo - skupaj s Celjani in Velenjčani - začeli z najboljšim izhodiščem (v končnici bodo nastopili tudi Riko Ribnica, Urbanscape Loka in Krka).

Iz lige izpadejo štiri ekipe

Rokometaše iz Dola pri Hrastniku pačaka silovit boj za obstanek v Ligi NLB. Po koncu sezone 2016/17 bodo namreč izpadle kar štiri ekipe, poleg Dola TKI Hrastnika pa so najbolj ogroženi Slovenj Gradec 2011, Drava Ptuj in Istrabenz plini Izola.

ROKOMET



DRŽAVNO PRVENSTVO (M)

1. NLB LEASING LIGA, 22. krog

KRKA - ISTRABENZ PL. IZOLA

33:25 (18:9)

Jurečič in Matko po 4; Jurič 7.

URBANSCAPE LOKA - RIKO RIBNICA

30:28 (16:13)

Kavčič 9, Bradeško in Jamnik po 5; Leban 7.

MARIBOR BRANIK - JERUZALEM ORMOŽ

39:33 (19:16)

Špende 10, Hrastnik 7; Ocvirk 6.

KOPER 2013 - DOL TKI HRASTNIK

36:21 (16:8)

Grzentič 10, Smolnik 5; Ajdari in Guček 5.

SLOVENJ GRADEC 2011 - DOBOVA

33:22 (18:9)

Cvetko 8, Drobež, Poklič 5; Zafran 6.

DRAVA PTUJ - TRIMO TREBNJE

27:28 (13:14)

Gregorc 6; Udovič 8, Grandovec 6.

Lestvica: KOPER 2013 22 18 2 2 38 RIKO RIBNICA 22 17 2 3 36 URBANSCAPE LOKA 22 12 5 5 29 KRKA 22 13 2 7 28 ------------------------------------- MARIBOR BRANIK 22 12 2 8 26 DOBOVA 22 11 1 10 23 JERUZALEM ORMOŽ 22 11 1 10 23 TRIMO TREBNJE 22 9 5 8 23 DOL TKI HRASTNIK 22 7 1 14 15 SLOVENJ GRADEC 2011 22 6 3 13 15 DRAVA PTUJ 22 3 2 17 8 ISTRABENZ PLINI IZOLA 22 0 0 22 0 Najboljše štiri ekipe so se uvrstile v končnico za prvaka, kjer sta že Celje Pivovarna Laško in Gorenje Velenje. Ekipe od 5. do 12. mesta bodo nastopile v končnici za obstanek.

A. V.